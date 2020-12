Empfang an Dreikönig ganz abgesagt

Der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt am 6. Januar, dem Feiertag Dreikönig, ist jetzt komplett abgesagt. Stattdessen wird Oberbürgermeister Peter Kurz am Sonntag, 24. Januar um 11 Uhr virtuell eine Neujahrsansprache halten. Sie ist eingebettet in ein musikalisches Programm, die übliche Ehrung ehrenamtlich engagierter Bürger und einen Jahresrückblick. Statt der üblichen Festrede wird es aber ein Gespräch mit Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, über die psychischen Auswirkungen der Pandemie auf die Menschen geben. Das alles wird live aus dem Rosengarten ausgestrahlt, aber ohne Besucher.

Seit dem Jahr 2000 war die Quadratestadt stets mit einem ganztägigen Bürgerfest im Rosengarten in das neue Jahr gestartet – bei freiem Eintritt mit einem abwechslungsreichen Programm in allen Räumen des Kongresszentrums, das meist über 9000 Besucher anzog. Schon im September hatte die Stadt entschieden, dass dies wegen der Corona-Pandemie so nicht möglich ist. Man wollte da aber noch am Vormittagsprogramm, sprich Ansprachen, Musik und Ehrungen, festhalten – vor wenigen Besuchern im Rosengarten und zusätzlich live ausgestrahlt.

Bürgerfest im Sommer?

„Wir konnten damals nicht ahnen und uns nicht vorstellen, dass sich die Pandemie in dieser Art und Weise entwickeln wird“, so Rainer Gluth, Abteilungsleiter Veranstaltungen und Protokoll im Rathaus, der mit seinen Kollegen den Empfang vorbereitet. Eine Präsenzveranstaltung sei am 6. Januar nun auf keinen Fall möglich, und auch später setze man lieber komplett auf ein virtuelles Format statt einem Treffen vieler Menschen.

Bereits im September hatte die Stadt überlegt, das Bürgerfest, bei dem sich sonst mehr als 250 Einrichtungen mit rund 1500 Mitwirkenden präsentierten, im Sommer unter freiem Himmel nachzuholen. „Diese Idee haben wir definitiv nicht aufgegeben, da verfolgen wir mehrere Ansätze“, sagte Gluth jetzt. Entscheiden wolle man darüber aber erst im März. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020