Empörung über „schlechten Scherz“

Das städtische Gesundheitsamt meldet am Wochenende 98 neue, nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus (Samstag: 67, Sonntag: 31; jeweils bis 16 Uhr). Damit flacht sich die Kurve ein wenig ab, die sieben Tage-Inzidenz liegt am Samstag bei 151,9 und am Sonntag bei 151,0. Dieser Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern mit dem Virus angesteckt haben, betrug Mitte vergangener Woche noch 169,6.

Insgesamt sind in Mannheim damit seit Beginn der Pandemie 2869 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt worden. Sogenannte akute Fälle in zumeist häuslicher Quarantäne gibt es derzeit 1177, die weit überwiegende Mehrzahl von ihnen zeigen nur leichte Symptome. Als genesen gelten inzwischen 1675 Betroffene, im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind in Mannheim bislang 17 Personen.

„Dreiste“ und „perfide“ Aktion

Seit vorvergangenem Wochenende kursierte die Meldung, dass „Querdenken“ in einer bundesweiten Aktion heute, am Montag, den 9. November, vor den Schulen gegen das Tragen von Masken im Unterricht protestieren will. Die Stadt Mannheim informierte deshalb die Rektoren und den Gesamtelternbeirat, auch die Polizei wies Schulen darauf hin, dass Kinder auf dem Schulweg von Anhängern dieser Gruppe, in der sich Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker tummeln, angesprochen werden könnten. Einige Schulen riefen daraufhin die Eltern auf, ihre Kinder unter Umständen am Montag zur Schule zu begleiten, andere entschieden sich, fürs Erste abzuwarten, was wirklich passiert.

Nichts wird wohl passieren – wie sich dann am Donnerstagnachmittag herausstellte. Denn nachdem sich die Querdenker zu den tagelangen Spekulationen, an welchen Schulen die Maskengegner wohl auftauchen würden, nicht geäußert hatten, ließ der Gründer der „Querdenken“-Initiative, Michael Ballweg, verlauten, die Idee sei gar nicht ernst gemeint gewesen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Bei der Aktion handelt es sich um einen Test unserer Kommunikationsstrukturen.“ Auch Roger Washington vom Mannheimer „Querdenken“-Ableger betonte am Freitag, eine Demo vor Schulen sei in Mannheim nie geplant gewesen. „Wir sprechen auch keine Kinder an.“

Die Empörung beim baden-württembergischen Kultusministerium ist trotzdem groß: „Die Ankündigung von Aktionen an Schulen gegen die Pflicht zum Tragen von Masken, die im Internet tausendfach verbreitet wurde, hat bundesweit Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern verunsichert.“ Dass dies nun als Falschmeldung dargestellt werde, „ist nicht nur ein schlechter Scherz, sondern ein besonders dreister Versuch den Schulfrieden an den Schulen im Land zu stören und die Schulgemeinschaften zu verunsichern“.

„. . . eine absolute Minderheit“

Diese Aktion und der Versuch dies auf dem Rücken der Schulen auszutragen, sei inakzeptabel. „Wir bitten alle Schulen sich davon nicht irremachen zu lassen und raten dazu, sich bei ähnlichen Hinweisen, dass eine Aktion geplant sein sollte oder stattfindet, direkt an die örtliche Polizei zu wenden.“ Allerdings war es in dem Fall die Polizei selbst, die aufgrund von Meldungen in den sozialen Medien die Schulen auf die vermeintliche Aktion der Querdenker hinwies.

Auch das nordrhein-westfälische Bildungsministerium hatte laut Medienberichten in einer Rundmail an Schulen gewarnt, dass die Initiative an hunderten Schulen im Land Aktionen gegen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, plane. In der Mail hieß es, Eltern und Kinder könnten auf dem Schulweg angesprochen und ihnen unwirksame Masken mit dem Logo von „Querdenken“ übergeben werden. Auch das Kinderhilfswerk schaltete sich ein und nannte das Ganze „perfide“.

Das Tragen von Masken sorgt immer wieder für Diskussionen. In zahlreichen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, ist zumindest für Kinder auf weiterführenden Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht Pflicht. Manche Schüler sind davon durch ein ärztliches Attest befreit. Nicht immer scheint dies jedoch gesundheitlich begründet zu sein. So nahm Ende Oktober die Heidelberger Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann auf. Er soll Atteste ausgestellt haben, ohne die Patienten je gesehen zu haben. Schiffmann, bundesweit als Corona-Skeptiker und Querdenken-Anhänger bekannt, zieht seit Monaten gegen die Masken zu Felde, zuletzt behauptete er sogar, Kinder seien bereits gestorben, weil sie eine Maske getragen hätten.

Gerhard Weber, Rektor des Moll-Gymnasiums und zugleich Geschäftsführender Leiter der Mannheimer Gymnasien, betont derweil, dass die Maskenverweigerer zumindest an seiner Schule in der Minderheit seien. „Die allermeisten Schüler wie Eltern sind froh, dass wir überhaupt offen haben.“ Das bestätigt auch Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirates: „Es gibt ein paar, die machen eine Welle und sind besonders laut, aber es ist eine absolute Minderheit.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020