En feschte Platz tief in meum Herz

Vergange is so manches Johr, doch die G’schicht is werglich wohr: In de Ferie war ich, bei Verwande, beim Lieblings-Ungel un de Dande, in Frankfort - un die setze ‘s Ziel, mich rumzuführe, möglichst viel.

Die Saurier, im „Senckeberg“, im Theater mol e Jugendwerk, un ab un zu bin ich aa froh, wann’s heest: Heit geh’mer in de Zoo! Doch fährt fascht jeden Dag mer naus, gehn die Idee aa mol aus.

Ich iwwerleg, un mir fällt eu, des könnt ebbes fer morge seu: „Mir fahr’n gemeinsam mit’m Rad mol in eier Herschelbad!“ Im Stille bin ich mer gewiss, dass unsers ganz b’stimmt schänner is!

Ungel un Dande, wie ich seh, bleiwe wie ångeworzelt steh, gugge, grad so kummt’s mer vor, wie e Kuh vor’m Scheierdor un sage, ich soll widderhole, wo mer morge hiefahrn solle!

Hab HERSCHELBAD dann buchstabiert, was trotzdem net zur Lösung führt. Sie hätte kääns - hör ich se sage! Ob’se mich net verstanne hawwe? „Frankfort, so e großi Stadt, un ihr habt kää Herschelbad?!“

Was haww’ich dort als fer en Spaß, vun de Schul, mit meunre Klass! Obwohl: De Bademeischder droht ab un zu mit Schwimmverbot, zum Beispiel wann mer net geduscht an ihm vorbei ins Wasser huscht!

Sofort peift er ääm zum Appell un reibt am Griewehals die Pell! Gibt’s Riwwelin, so zwee/drei Stück, geht’s zum Dusche prompt zurück! Hygiene is, des wees mer jo, in so’me Bad des A un O!

Äänes Dags ruft er uns her, erklärt uns, schummle ging nimmer! E Mittel wär’ im Becke drin, fer die Hygiene en Gewinn, denn an’re Farbwolk ded mer sehe, wers Wasser losst ins Wasser gehe!

Vielleicht war’er aa bloß so gloor, hot was verzehlt, was gar net wohr! Uff jeden Fall hot’s funktioniert, kääner vun uns hot’s aubrowiert, un es basst zur Theorie: Die Toilette war b’sucht, wie vorher nie!

Dem Herschelbad g’hört ohne Scherz en feschde Platz dief in meum Herz. Den hots erobert einst im Sturm, genau wie unsern Wasserturm. Un manchmol denk ich noch, bis heit: Die Frankforter sin arme Leit!

Text und Karikatur: Gerd Stolze, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020