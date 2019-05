Endergebnis für Dienstag erwartet

Das Ergebnis der Europawahl war die eine Sache, auf die Politiker und Bürger am Sonntagabend im Stadthaus warteten. Für die meisten viel spannender dürfte allerdings das Ergebnis der Gemeinderatswahl gewesen sein. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag es noch nicht vor.

Denn zuerst zählten die Helfer die Stimmzettel für die Europawahl aus, erst danach machten sie sich an die für die Kommunalwahl. Deren Auszählung ist wegen der vielen Abstimmvarianten – Stichwort „Kumulieren“ und „Panaschieren“ – viel aufwendiger. Ein erstes Ergebnis, das sogenannte Stimmzettelergebnis, war für Sonntagabend ab 22 Uhr angekündigt. In dieses fließen zum einen die unverändert abgegebenen Stimmzettel ein. Darüber hinaus wird bei den von den Wählern veränderten Listen geschaut, welcher Partei der jeweilige Wähler hier die meisten Stimmen gegeben hat.

Eine Prognose der Meinungsforscher von Infratest Dimap im Auftrag des SWR zur Kommunalwahl in Mannheim sorgte im Stadthaus am Sonntag um kurz nach 18 Uhr allerdings für Jubel bei den Grünen – und für Entsetzen bei der SPD. Der Prognose zufolge wären die Grünen mit 26,5 Prozent stärkste Fraktion, die SPD kommt in der Prognose auf 19,5 Prozent (ein Minus von knapp 8 Prozentpunkten), die CDU auf 18 Prozent. Die AfD sieht die Prognose bei 10,5 Prozent, die Mannheimer Liste und die FDP jeweils bei 6,5 Prozent und die Linke bei 6 Prozent.

Bei der ab Montagmorgen beginnenden Feinauszählung kann es im Vergleich zum Stimmzettelergebnis vom späten Sonntagabend noch Abweichungen geben – vor fünf Jahren betrugen die zum Teil mehrere Prozentpunkte. Die Stadtverwaltung rechnet „im Laufe des Dienstags“ mit dem vorläufigen amtlichen Ergebnis. Erst dann steht fest, welche Kandidatinnen und Kandidaten in den neuen Gemeinderat einziehen.

Bei der Doppelwahl in Mannheim waren am Sonntag rund 1600 Helfer im Einsatz. Da die Feinauszählung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung vorgenommen wird, sind am Montag und Dienstag manche städtische Stellen geschlossen, wie das Rathaus mitteilt. Eine Auswahl der betroffenen (in Klammern jeweils eine Telefonnummer für Notfälle):

Fachbereich Organisation und Personal: D 7, 1-2, 2a-4, 27 (Notdienst: 0621/293-97 52/94 25)

Fachbereich Informations- technologie: D 7, 2a-4

Fachbereich Demokratie und Strategie: E 5 (Notdienst: 0621/293-95 66)

Bürgerservices: Alle sind geschlossen außer K 7, Bürgerservice Neuhermsheim und Bürgerservice-Zentrum Nord (Waldhof). imo

