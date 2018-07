Endlich frei!

Anzeige

„Die Muße ist die Schwester der Freiheit.“ – Eine Karte mit diesem Spruch steht an meinem Schreibtisch und bringt mich immer wieder zum Nachdenken. Ja, es braucht diese Mußestunden, Muße-Tage, Muße-Wochen, um Freiheit zu erfahren. Seit Jahrtausenden ist das bekannt. In der Bibel lesen wir:

Halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es der HERR, dein Gott, befohlen hat. Er ist für dich ein heiliger Tag, der dem HERRN gehört. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten; aber der siebte Tag ist der Ruhetag des HERRN, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder ein anderes von deinen Tieren und auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können wie du. Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der HERR, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten. (5. Mose 5, 12-15)

Ein Ruhetag in der Woche

Einmal die Woche Ruhetag für alle – das ist der biblisch gebotene Lebensrhythmus. Einmal die Woche ein Muße-Tag, um daran zu denken, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern frei. Alle sollen ruhen – sogar die, die nicht an den Gott glauben, der einen Lebensrhythmus gebietet, bei dem wir einmal die Woche erleben, dass wir Menschen und die ganze Schöpfung frei sind.

Wenn jetzt die Ferien beginnen, dann spüren es viele deutlicher als sonst, wie eng wir uns einschnüren lassen von Plänen und Terminen – nicht nur die dienstlichen und schulischen Pläne, auch die privaten.

Die Unfreiheiten und Zwänge heute sind andere als zu biblischen Zeiten. In einem Rechtsstaat sind wir politisch frei. In einer Gesellschaft, in der vieles möglich geworden ist, gibt es nur noch wenige soziale Zwänge. Die stärksten Abhängigkeiten dürften die ökonomischen Zwänge sein, in denen viele sich gefangen sehen. Nicht nur individuell fühlen sich viele Menschen darin gefangen, auch die ganze Schöpfung scheint diesen Zwängen unterworfen zu sein.

Bald sind Ferien. Endlich frei – frei, um uns Gedanken zu machen, welchen Zwängen wir uns und andere unterwerfen. Endlich frei, um in Frage zu stellen, ob die vermeintlichen Zwänge wirklich so unausweichlich sind, wie sie erscheinen. Endlich frei für Mußestunden, in denen wir uns neu bewusst machen können, was Freiheit heute meint – nicht nur für uns.

Endlich frei!

Dr. Sabine Bayreuther,

Schuldekanin für den Kirchen-

bezirk Ladenburg-Weinheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.07.2018