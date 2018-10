Engagiert, mutig, geistesgegenwärtig

Der „Mannheimer Morgen“ vergibt auch in diesem Jahr wieder den „Kavalier der Straße“ – an junge Menschen, die nicht egoistisch weiterfahren, nicht gaffen, ohne zu helfen, sondern selbstlos eingreifen. Die Geschichte von vier Fällen, die Leser dieser Zeitung oder die Polizei eingereicht haben, wurden gestern Vormittag während des Festaktes im Mannheimer Polizeipräsidium vorgetragen und die Helfer ausgezeichnet. Über die Fälle hatte der Ausschuss des „MM“ entschieden.

Helga Götzmann aus Reilingen schlug Axel Brandenburger aus Hockenheim vor:

Ein Marderbiss ist schuld, dass der VW Golf von Helga Götzmann im Januar den Geist aufgibt. An einer Ampel tut sich nichts mehr. „Da bin ich ausgestiegen und habe erst einmal die Autos hinter mir vorbeigewunken“, sagt Helga Götzmann. „Ich war an diesem Tag etwas in Eile, weil ich meine Enkeltochter von der Schule abholen sollte“, sagt die 78-Jährige. Es ist 14 Uhr, um 16 Uhr soll die Schülerin bei einem Konzert auftreten. Auf der anderen Straßenseite wartet Axel Brandenburger und sieht, wie die Rentnerin den Verkehr regelt. Und er bietet, ohne zu zögern, seine Hilfe an. „Herr Brandenburger hat alleine mein Auto zur Seite geschoben“, erzählt die Reilingerin. Und der damals 34-Jährige zögert nicht, die Seniorin zur Schule ihrer Enkelin zu fahren. „Er war mein rettender Engel“, sagt sie. Von der Schule aus wird der Heimtransport dann über die Familie organisiert – und die Enkelin schafft es sogar pünktlich zum Konzert.

Die Polizei Viernheim schlug Eden Köpfler und Lisa Watanpour vor:

Es ist der 11. April, ganz früh morgens um kurz nach 6.30 Uhr. Was hätte alles passieren können, wenn Eden Köpfler und Lisa Watanpour nicht eingegriffen, wenn die beiden nicht ein freilaufendes Pferd auf einer Autobahn eingefangen hätten. Von einem Reitergestüt in Heddesheim ist das Pferd am frühen Morgen ausgebüxt – und auf die A 659 zwischen den Ausfahrten Viernheim-Ost und Weinheim gelaufen. Ein Riesenstress für alle Beteiligten. Unruhig läuft das Ross auf der Fahrbahn umher, dann wieder an den Rand der Autobahn. Nun kommen Eden Köpfler und Lisa Watanpour ins Spiel. Sie halten an und parken ihre Autos so, dass andere Verkehrsteilnehmer gewarnt werden. Dann steigen die 24- und 27-jährigen Frauen aus, beruhigen das Tier und halten es fest. Schließlich stoppen die eintreffenden Polizeibeamten den Verkehr, so dass die beiden Retterinnen das Tier auf einen Ackerbereich führen können. Inzwischen sind auch die aufgeregten Gestütsbesitzer eingetroffen und berichten, dass das Pferd kürzlich auf dem Hof eingetroffen sei und schon einmal das Weite gesucht habe. Die Polizei lobt später das sehr engagiert, mutige und geistesgegenwärtige Verhalten der beiden Frauen.

Katharina Gobs aus Biblis schlug Andreas Triltsch aus Hofheim vor:

Katharina Gobs ist Ende Mai mit ihrer Mercedes A-Klasse auf dem Weg nach Worms, als sie merkt, dass irgendetwas mit dem Auto nicht stimmt. „Es hat nicht mehr gezogen und wurde immer langsamer“, sagt die 80-Jährige. Und obwohl der Wagen Probleme macht, entschließt sich die Bibliserin, den Versuch zu starten, in ihre Werkstatt zu kommen. „Im Rückspiegel habe ich gesehen, dass ein rotes Fahrzeug hinter mir war – und mich nicht überholte“, erzählt sie. Und das, obwohl sie sehr langsam unterwegs gewesen sei. In dem Wagen hinter ihr sitzt Andreas Triltsch, der für eine Feuerschutz-Firma arbeitet. „Ich dachte erst, es sei mein Transport, der roch“, sagt Andreas Triltsch. Schließlich bleibt der Mercedes von Katharina Gobs stehen, der Partikelfilter hatte sich zugesetzt. Andreas Triltsch zögert nicht, steigt aus, schiebt das Auto der Bibliserin auf den Seitenstreifen – ganz allein. Und dann bringt er die Seniorin zu der Werkstatt. „Er wollte nichts, ich hab ihm sogar Geld angeboten. Weil ich sein Verhalten ganz toll finde und die Hilfsbereitschaft nicht alltäglich ist, habe ich Andreas Triltsch vorgeschlagen. Für mich war der junge Mann nicht nur ein ,Kavalier der Straße’, sondern mein Retter. Ich finde, dass er die Auszeichnung mehr als verdient hat“, sagt Katharina Gobs über den 30-Jährigen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz schlug Christian Linn und Anja Weyrauch vor:

Dass auch ein Verhalten als Ersthelfer mit einem „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet werden kann, zeigt ein Unfall beim Ramstein in der Pfalz. Ein Mann fährt im Oktober 2017 vermutlich zu schnell – und das bei schlechter Sicht. Dadurch übersieht er offensichtlich gegen 1 Uhr in der Nacht das Ende einer Einfädelspur und prallt mit seinem Motorrad gegen die Leitplanke. Die Folge: ein offener Bruch am rechten Unterschenkel. Hilflos liegt der Unfallverursacher auf der Straße, Christian Linn und Anja Weyrauch sind als erste vor Ort und leisten Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintrifft. Doch ihr Rettungseinsatz ist damit nicht zu Ende. Die beiden unterstützen dann noch die Sanitäter. Der heute 26-Jährige hält über 20 Minuten hinweg eine Taschenlampe aufrecht, so dass der Patient besser verarztet werden kann, seine 23-jährige Freundin trägt den Infusionsbeutel. Nachdem der Verletzte abtransportiert war, wartet das Paar mit der Polizei und Angehörigen des Verletzten an der Unfallstelle, bis der Abschleppdienst eintrifft.

Nun hilft Christian Linn, das Motorrad unter größtem Kraftaufwand auf einen Hänger zu schieben. Er bietet sich laut Polizei währenddessen sogar an, einen Pferdeanhänger von sich aus Ramstein zu holen, um das Motorrad besser abschleppen zu können. Schließlich bleiben beide mehr als eine Stunde an der Unfallstelle und helfen allen Beteiligten. Wahre „Kavaliere“ eben.

