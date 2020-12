Engel des Alltags gesucht

In 65 Metern Höhe thront er auf der Christuskirche, rundum vergoldet, mit Schwert und Posaune: der 2,25 Meter große Erzengel Michael, das nachts beleuchtete und weithin sichtbare Erkennungszeichen der Christuskirche. Doch nun will die „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“ den Blick auf irdische Engel lenken. Sie sucht „Menschen, die anderen auf besondere Weise helfen oder geholfen haben und damit Beispiele der Nächstenliebe geben“, so Stiftungsvorstand Karl Schneider.

Für ihn ist die große, geflügelte Figur ein positives Zeichen: „Sie verheißt uns die Hoffnung, dass es gelingen wird, die gegenwärtige Heimsuchung im neuen Jahr zu überwinden“, so Schneider mit Blick auf die Corona-Pandemie. Doch bis dahin sei es noch ein weiter Weg, und allen, die Menschen bei Krankheit, Einsamkeit oder alltäglichen Sorgen das Leben leichter machten, müsse einfach einmal öffentlich gedankt werden – auch in der Hoffnung, dass sie Nachahmer finden, die ebenso hilfsbereit sind.

„Gutes tun beflügelt“

„In diesen schwierigen Tagen der Pandemie müssen wir alle ganz besonders zusammenhalten“, meint er. „Gutes tun beflügelt“, überschreibt Schneider daher seinen von Daniela Franz gestalteten, in 5000 Exemplaren verbreiteten Aufruf, solche Menschen der Stiftung zu melden. „In den letzten Monaten ist Ihnen sicher manches Gute widerfahren, das nicht vergessen werden sollte, oder Sie konnten für andere da sein“, so Schneider. Vorschläge können, mit kurzer Begründung, bei der Stiftung eingereicht werden. Für sie möchte die Stiftung Anerkennungen ausloben. Dafür können mehrfach Beträge von 100 bis 200 Euro vergeben werden – als Anerkennung für alle, die sich über die Maßen hinaus im christlichen Geist – wie Engel – für andere Menschen einsetzen.

Aber nicht nur Namen engagierter Einzelpersonen sucht die Stiftung. Sie bittet ebenso um Vorschläge, „aus allen Lebensaltern Gedanken und nachahmenswerte Konzepte zu erfahren, die sie in Zukunft fördern oder unterstützen kann“, formuliert Schneider. Das müsse natürlich im Rahmen der Satzung sein, ein „Projekt über Nächstenliebe für Zeiten mit der Pandemie“, doch die Stiftung und eine unabhängige Jury seien offen für neue Ideen.

Filmausrüstung und Masken

Für die Verwirklichung solcher Projekte steht eine Sonderspende von 7000 Euro zur Vergabe bereit. Alle, die einen begründeten Vorschlag zusenden, erhalten einen Buch- oder Fleurop-Gutschein. Die Stiftung war 2010 vom Ehepaar Karl und Renate Schneider zu ihrem 50. Hochzeitstag aus Dankbarkeit für das erfolgreiche gemeinsame Leben gegründet sowie gleich mit Vermögen ausgestattet worden. Inzwischen ist sie, dank vieler Zustiftungen und guter Geldanlagen mit Hilfe von den in der Gemeinde und der Stiftung ehrenamtlich aktiven früheren Bankdirektoren Klaus Altenheimer und Gerhard Stegmann auf ein Stiftungskapital von über zwei Millionen Euro angewachsen, dessen Erträge ausgeschüttet werden – bisher schon fast 700 000 Euro an mehr als 150 Einzelprojekte.

Unterstützt wurden und werden die hochkarätige Musik an der Christuskirche und die Gemeindearbeit, die aufwendige Sanierung der berühmten Steinmeyer-Orgel, die Beleuchtung des goldenen Engels, die „Zeitzeugen-Publikation“, der Guss von Mannheims erster Ökumeneglocke für das Bildungszentrum sanctclara, das Reformationsjubiläum, Projekte von Kindergärten oder der ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst „Clara“.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stiftung eine Reihe von zusätzlichen Aufgaben übernommen. „Wir konnten so manches dank zugegangener Spenden und ihrer Erträgnisse auch bewältigen“, sagt Schneider. So sei es darum gegangen, „durch besondere Veranstaltungen in der täglich geöffneten Christuskirche ihren Besuchern Zuversicht und Gottvertrauen zu geben“, aber auch pandemiegeschädigte Künstler zu unterstützen.

Die Stiftung gab einen Zuschuss für die Anschaffung einer Film- und Fotoausrüstung zur Aufzeichnung der Gottesdienste und Lesungen der ChristusFriedenGemeinde im Internet, finanzierte eine Erstausstattung von 2500 Gesichtsmasken, als im Mai die Kirchen wieder öffnen durften, und gab Geld für den prächtigen Weihnachtsbaum, der in weihnachtlichem Glanz ein Zeichen der Hoffnung auf dem Kirchenvorplatz geben soll.

