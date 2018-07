Engelhardt-Stiftung verkauft an die Nachbarn

Anzeige

„Es geschieht ganz in seinem Sinne“ – da ist sich Rosela Groslant sicher. Als Gefährtin seiner späten Lebensjahre bis zu seinem Tod im Februar 2016 eng an der Seite des erfolgreichen Kaufmanns und großen Mäzens Horst Engelhardt, führt sie die Horst-und-Eva-Engelhardt-Stiftung weiter. Das frühere Teppichhaus in O 6,3 an den Planken hat sie nun verkauft – an die Nachbarn, Mitglieder der Familie Engelhorn. „Der Verkaufserlös fließt in die Stiftung, über einen Zeitraum von fünf Jahren“, so Goslant. Aus Branchenkreisen verlautet, es handele sich um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag – eine Zahl, die weder sie noch die Käufer kommentieren wollen. „Gesellschafter der Engelhorn-Gruppe haben das Haus übernommen, weil wir seit Jahrzehnten Mieter waren und immer ein freundschaftliches Verhältnis hatten“, sagt Andreas Hilgenstock, einer der Geschäftsführenden Gesellschafter des Modeunternehmens, auf Anfrage.

Villa wird umgebaut

Horst Engelhardt © Pressefotoagentur Thomas Tröste Horst Engelhardt (Bild), in Feudenheim aufgewachsen, machte sich Anfang der 50er Jahre mit einem Teppichgeschäft selbstständig. 1961 eröffnete er in O 6, 3. 1985 erhielt er den Bloomaulorden. 1994 gründete er die Horst-und-Eva-Engelhardt-Stiftung, übertrug ihr auch das Eigentum an dem Haus. Zuletzt schüttete sie pro Jahr rund 100 000 Euro aus. Besonders gefördert werden u.a. das Altenwohnheim Marie-Engelhardt der Heilsarmee und das Kinder- und Jugendheim „Haus Engelhardt“ in Strehla. Im Februar 2016 starb Engelhardt im Alter von 91 Jahren. pwr

Horst Engelhardt hatte der Familie Engelhorn zu Lebzeiten ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Allerdings zogen sich die Verhandlungen über den Kaufpreis und die Abwicklung einige Monate hin. Mit einigen Läden war das Modehaus schon seit 1991 Mieter im Erdgeschoss. „Daher war es naheliegend, dass wir das Gebäude übernehmen“, so Hilgenstock. Nestle mit seiner „Nespresso-Boutique“, seit Herbst 2013 hier ansässig, solle bleiben, ferner ein Geschäft von WMF dazukommen.

Engelhorn selbst plant „keine Handelsnutzung“, wie Hilgenstock erklärt, sondern will O 6,3 „hauptsächlich für die Verwaltung nutzen“. Im benachbarten Mode- und im Sporthaus gehe es eng zu, man brauche Platz für Büros, die den Mitarbeitern kurze Wege zu den Verkaufsflächen ermöglichten. Nach Außen, für die Passanten auf den Planken, werde sich daher an dem früheren Teppichhaus „nichts ändern“, kündigt Hilgenstock an.