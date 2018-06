Engpass wegen Radweg-Baustelle

Anzeige

Mannheim.Die Stadt schließt eine weitere Lücke im Radverkehrsnetz und investiert hierfür rund 400 000 Euro. Laut Mitteilung aus dem Rathaus beginnt ab Montag, 18. Juni, der Ausbau des Radwegs in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen der Liebigstraße und der Eisenlohrstraße. Der bestehende Gehweg in der Neckarstadt wird in diesem Bereich leicht verbreitert und erhält eine Radspur. Hierdurch können zukünftig Fußgänger und Radfahrer die geteilte Spur nutzen. Die zwei Spuren für den Autoverkehr der Friedrich-Ebert-Straße bleiben bestehen, werden allerdings leicht verengt. Aufgrund der Arbeiten wird die rechte Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Liebigstraße und Eisenlohrstraße gesperrt und der Verkehr über die linke Fahrspur geleitet. Die Hauseingänge seien zu jeder Zeit erreichbar, so die Information der Stadt.

Heute „Monnem Bike“

Die rund zwei monatige Maßnahme ist bis Mitte August angesetzt. Bisher mussten Radfahrer stadtauswärts diesen Abschnitt umständlich umfahren. Bereits 2016 wurde im Zusammenhang mit der Stadtbahn Nord Maßnahme im Vorlauf zwischen Soironstraße und Liebigstraße ein neuer Radweg eingerichtet.

Mit dem Lückenschluss zwischen Liebigstraße und Eisenlohrstraße können Radfahrer künftig auf direktem Weg von der Innenstadt Richtung Käfertal, Franklin sowie Viernheim und Weinheim fahren. Diese Route ist zugleich Bestandteil des RadNETZes Baden-Württemberg.