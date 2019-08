Enormer Kraftakt in China und in den Alpen

Von unserem Redaktionsmitglied

Peter W. Ragge

Sie gehen absolut an ihre Grenzen - körperlich, sicher auch psychisch: Sieben Mannheimer Feuerwehrleute starten nächste Woche einen ungewöhnlichen Kraftakt, zufällig am gleichen Tag, aber an ganz unterschiedlichen Orten. Vier Beamte kämpfen als Sportler in Chengdu in China bei den „World Police & Fire Games“ um Medaillen, drei

...