Entdecken auf dem Kreativmarkt

Zum „Stöbern und Entdecken“ lädt die Mannheimer Abendakademie am Samstag, 16. März, in U 1, ein. Von 11 bis 16 Uhr findet dort der Kreativmarkt im Foyer und Saal der Abendakademie statt. Der Kreativmarkt bietet viel Schönes und Ausgefallenes, das teilweise in den Kreativkursen der Abendakademie entstanden ist. Rund 40 Kreative präsentieren ihre handgefertigten Arbeiten: Schmuck, Taschen, Mode, Kinderbücher, Puppen und Acrylbilder sind ebenso dabei wie Kunstvolles aus Metall, Stein, Ton, Speckstein, Holz, Licht, Wolle oder aus Filz. Der Eintritt zum Kreativmarkt ist frei. Weitere Informationen unter 0621/1 07 61 15 und www.abendakademie-mannheim.de lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.03.2019