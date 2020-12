Entdeckt in Luke Mockridges TV-Show

Im Lexikon sollte neben dem Begriff „Sonnenschein“ eigentlich ein Foto von Manuël Stepanov stehen. Der 19-Jährige ist stets gut gelaunt. Eine Eigenschaft, die ihm bei seinem Bundesfreiwilligendienst im offenen Nachbarschaftshaus Rheinau hilft. „Ich bin für die Kinder und Jugendlichen zum Spielen, aber auch zum Reden da“, erzählt er. Aktuell hat der Mannheimer aber noch einen weiteren Grund zum Strahlen: Stepanov ist Mitglied der neugegründeten Casting-Band 4OUR. An diesem Montag hat das Quartett seinen ersten TV-Auftritt bei „Luke! Die Greatnightshow“ und wird zum ersten Mal die Debütsingle „Don’t wanna go Home“ präsentieren.

Komiker Luke Mockridge hat in seiner TV-Show ein Casting veranstaltet, um eine Band auf die Beine zu stellen. Zusammen mit Hanna Michalowicz, Karina Kortlüke und Tim Konrads hat sich Stepanov gegen mehrere hundert Konkurrenten durchgesetzt. Vom Casting erfahren hat er von Louisa, der Freundin seines Bruders, die ebenfalls teilgenommen hat. Er hatte sich mit einem Demo des Lieds „I love you like a Lovesong“ von Selena Gomez angemeldet, hat „aber nicht gewusst, dass davor schon das Casting gelaufen war“. Doch der Mannheimer mit russisch-ukrainischen sowie angolanischen Wurzeln überzeugt. Er wird direkt in die Show eingeladen. Dort muss er sich einer Jury, bestehend aus Sänger Nico Santos, Sängerin Vanessa Mai und Moderator Thomas Hermanns stellen.

In einer Box singt Stepanov wie neun andere Teilnehmer „I want it that Way“ von den Backstreet Boys. „Ich bin gottseidank weitergekommen“, erinnert er sich. Obwohl er sehr aufgeregt war, hat ihm das Vorsingen viel Spaß gemacht. Letztlich durften die Finalisten ihren persönlichen Favoriten in die Band wählen. Die restlichen Bandmitglieder bestimmte die Jury. „Nico Santos hat sich für mich entschieden, weil er fand, dass ich von Gesang und Tanz der Stärkste war“, sagt Manuël Stepanov nicht ohne Stolz. „Das fand ich krass.“ Schließlich findet Stepanov Santos sympathisch und unterhaltsam. Außerdem stammt die Debütsingle aus der Feder von Santos und seinem Songwriter-Team. Für Stepanovs Schwägerin endet die Reise im Finale. „Sie hat mir Glück gewünscht und sich für mich gefreut“, erzählt er. Künftig wird er mit Michalowicz, Kortlüke und Konrads Popmusik machen. „Ich kann echt von großem Glück reden, in so einer tollen Band zu sein“, sagt der Sänger mit der souligen Stimme. „Wir reden und lachen sehr viel, zoomen fast jeden Tag.“ Mit den anderen Castingteilnehmern ist er noch über Whatsapp verbunden. „Luke Mockridge finde ich total nett“, sagt er. „Hinter der Kamera ist er sogar noch viel lustiger als davor.“ Tourpläne gibt es aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht, sagt Stepanov, der neben Deutsch, Russisch, Englisch auch Chinesisch und Niederländisch spricht. Er möchte sich für ein Studium für Gesang und Klavier in Richtung Pop bewerben. „An der Popakademie zu studieren wäre mein Ziel und Traum.“

Ernsthaft singt er seit drei Jahren

Publikum liebt Stepanov von Kindesbeinen an. „Geträllert hab ich schon immer“, erzählt er und lacht. Ernsthaft mit dem Singen angefangen hat der junge Mann vor drei Jahren. Zudem spielt er Klavier und Gitarre, liebt Beatboxen, tanzt Hiphop und Freestyle. Er war im Tanzkurs und hatte als Kind Ballettstunden. „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu unterhalten, aber auch sie mit einzubinden.“ So hat er sich unter anderem bei einem Musikworkshop des Refugee Camps der Stadt Mannheim engagiert. „Es war total cool“, sagt er. „Ich liebe Menschen, zu kommunizieren und etwas über sie zu erfahren.“

Stepanov ist seit der Trennung von seiner Jugendfreundin Single. Irgendwann möchte der 19-Jährige, der fünf Geschwister hat, eine eigene Familie gründen. „Am liebsten hätte ich drei Kinder“, verrät er. An Angeboten mangelt es nicht: Er wird von vielen Mädchen via Instagram angeflirtet. „Ich lenke das aber auf eine freundschaftliche Ebene.“ Auch wegen Corona möchte er derzeit auf private Treffen verzichten. „Ich denke, dass irgendwann der richtige Zeitpunkt für die Liebe kommt.“

