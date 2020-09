Entdeckungstour mit Miniaturen

Mit Fotos von Kleinigkeiten kommt Benedikt Hild ganz groß heraus: Der 24-Jährige zeigt anlässlich der „100 Jahre Herschelbad“ Motive, in deren Mittelpunkt rund zwei Zentimeter große menschliche Figuren stehen. Ob Segler auf einem Boot, Gleitschirmflieger oder eine Putzkolonne bei der Arbeit – der Wirtschaftsinformatiker hat dafür Ideen entwickelt, die einen Bezug zum Bad haben. Zu sehen sind 15 Bilder, dazu jeweils ein Übersichtsbild zur Szenerie, in der das jeweilige Foto entstand, und ein informativer Text.

Bilder kaum nachbearbeitet

Der Mannheimer hatte im April 2019 eine Ausstellung seiner Miniaturbilder gezeigt, danach sei Uwe Kaliske, Leiter des Fachbereichs Sport und Freizeit, wegen der Bilder im Herschelbad auf ihn zugekommen. Laut Hild entstanden die Auftragsarbeiten in nur zwei Tagen, als das Bad noch nicht geöffnet, aber die Becken schon gefüllt waren: „Wenn man weiß, was man möchte, entstehen die Fotos relativ flott in höchstens 1,5 Stunden. Die Ideen zu entwickeln kostete die meiste Zeit.“ Besonders fasziniert habe ihn, „an Orten sein zu können, wo Besucher des Bades nicht hinkommen“. Als Beispiel nennt er sein Lieblingsbild, ein Lüftungsgitter im Dachgeschoss, auf dem er eine winzige Ballett-Tänzerin mit weißem Schirm platziert hat: „Beim Anschauen bekomme ich das gleiche Kribbeln, das ich beim Fotografieren hatte.“

Der Fotograf benutzt eine vergleichsweise einfache Ausrüstung, sie kostete rund 1200 Euro: eine Systemkamera mit dem relativ kleinen Sensorformat MFT, Zoom, Makroobjektiv, LED-Leuchte und Stativ. Bei der Bildbearbeitung habe er lediglich an den Farben leichte Veränderungen vorgenommen, ansonsten sei nichts per Software verändert worden – bis auf eine Ausnahme: Der Gleitschirmflieger hing an winzigen Schnüren, die Benedikt Hild wegretuschiert hat.

Als Vorbild für seine Kunst nennt er den Briten Slinkachu, der seit 2006 winzige Figuren in London platziert und Bilder davon macht: „Ich dachte mir: Wieso gibt es so etwas noch nicht in Mannheim?“ Ähnlich wie der Londoner hat er auch eine Miniatur gebastelt, die im Herschelbad in einem durchsichtigen Kasten zu sehen ist: eine „Flaschenpost“. Viel Mühe hat er sich besonders bei den glitzernden Wellen und dem in vielen Blautönen schimmernden Meer gemacht, „das Wasser entstand mit vielen Lagen Kleister und Klopapier, vielen Farbtönen, und zum Schluss kam Klarlack drüber“.

Eigenes Buch in Arbeit

Hild ist dabei, mittels einer Spendenkampagne auf der Crowdfunding-Webseite Startnext im Eigenverlag ein Buch im DIN-A5-Format mit dem Titel „Little Mannheim“ herauszubringen: Es zeigt 63 Miniaturbilder sowie jeweils zusätzlich ein Übersichtsfoto zur Szene. Nach einem Bericht des „MM“ Anfang September sei es richtig losgegangen, so Hild: „Fernseh- und Radiosender kamen auf mich zu, und auch Buchhändler aus der Stadt meldeten sich, außerdem ging es mit den Spenden deutlich nach oben.“ Jeder, der mindestens 15 Euro gespendet hat, bekommt von ihm ein Buch, ab 30 Euro zusätzlich einen Kalender. Ab Mitte November soll der Bildband zum Preis von 17,90 Euro in lokalen Buchhandlungen erhältlich sein.

