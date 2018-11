Entschädigung – aber kein Trost

Turbulente Sitzung beim Kleingärtnerverein Feudenheim: Gestern Abend informierten der Verein und sein Anwalt Rolf Dieter 25 Parzellenpächter über einen Kompromiss, den sie mit der Stadt, dem Bezirksverband und dem Verein ausgehandelt haben. Dabei geht es um die Räumung von insgesamt 28 Parzellen auf dem Gelände – ursprünglich sollten es mehr als 70 sein. Diese wäre notwendig, wenn die Stadt und ihre Buga-Gesellschaft dort wie beabsichtigt eine Nord-Süd-Radschnellwegtrasse bauen. Die Übereinkunft sieht Abfindungsregelungen für 25 Kleingärtner vor, sie haben die Wahl, ihre Gärten aufzugeben oder neue auf einem Ausgleichs-areal in der Au zu erhalten. Zwei der 28 Parzellen sind nicht bebaut, auf ihnen hat der Verein eine Abstell-Fläche angelegt. Ein Kleingärtner unterhält zwei Parzellen.

Wer gestern Abend in der Gaststätte in den Sellweiden dabei war, der kann ermessen, wie schwer es einem Kleingärtner fällt, sein Lebenswerk aufzugeben, viele der Betroffenen haben es über Jahrzehnte hinweg mit Fleiß, viel Liebe und harter Arbeit aufgebaut – und viel Geld investiert in die Anlage. Andreas Bechtold etwa: „Ich weiß wirklich noch nicht, was ich machen soll“, offenbarte der Gartenfreund seinen inneren Konflikt. Für ihn der große Schwachpunkt der Regelung: „Ich soll mich bis 7. Dezember für eine der beiden Varianten entscheiden, weiß aber bis dahin nicht, wie hoch mein Garten eingeschätzt wird.“

„Kann gesundheitlich nicht mehr“

Nach Auskunft von Rechtsanwalt Rolf Dieter, der den Kleingärtnerverein vertritt, erhält jeder der 25 Betroffenen, der seine Parzelle aufgibt, einen Sockelbetrag von 400 Euro als pauschale Aufwandsentschädigung für die Räumung. Zudem bekommen alle, die räumen, den Wert ihrer Kleingärten erstattet. Dieser Wert werde anhand der vom Landesverband der Gartenfreunde festgelegten Richtlinien ermittelt. Wer sich für einen Umzug auf das neue Gelände in der Feudenheimer Au entscheidet, bekommt von der Stadt eine neue Gartenlaube erstellt. Kleingärtner, die ihren Garten aufgeben und keinen neuen wollen, erhalten zudem eine Entschädigung für ihre Laube. Bisher haben sich laut Dieter drei Gartenfreunde für diese Option entschieden.

Dies allerdings – auch das wurde am gestrigen Abend deutlich – wohl mehr aus Verzweiflung und Resignation denn aus echter Überzeugung: „Ich habe hingeschmissen“, sagte eine Gartenbesitzerin, die ebenfalls seit Jahrzehnten im Verein aktiv ist, „ich will nicht mehr, ich habe genug von dem Hin und Her.“ Einer ihrer Nachbarn, will ebenfalls aufgeben: „Ich kann gesundheitlich nicht mehr, einen neuen Garten anzulegen, dazu fehlt mir die Kraft jetzt“, sagte er mit bebender Stimme. Etliche Parzellenbesitzer waren sich unsicher, was die Bewertung der Gärten und die daraus resultierenden Entschädigungsleistungen betrifft.

Die jeweiligen Bewertungen nimmt eine Kommission aus jeweils einem Vertreter des Bezirksverbands, der Stadt und des Kleingartenvereins vor, sie trete allerdings frühestens im Januar zusammen, so Dieter. Das Vertragswerk steht allerdings noch unter dem Rechtsvorbehalt, dass rechtlich gültige Entscheidungen bezüglich der Trassenführung des geplanten Radschnellwegs sowie ein rechtskräftiger Beschluss über die ebenfalls geplanten Ersatzflächen in der Au getroffen werden. Beides ist bislang nicht der Fall.

Der Radschnellweg ist stark umschritten, Umweltorganisationen wollen dagegen vorgehen, aber auch im Bezirksbeirat Feudenheim gibt es Widerstand. Es geht dabei vor allem um die Frage, ob Beleuchtung, wie für die Radtrasse vorgesehen, in einem Landschaftsschutzgebiet zulässig ist. Zudem sollen geschützte Tierarten, etwa Wildbienen oder Mauereidechsen in diesem Bereich leben.

