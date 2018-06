Entscheidung aufgeschoben

Anzeige

In der Diskussion hatte Ralph Waibel (SPD) von einem „niederschwelligen Angebot“ gesprochen. Raymond Fojkar (Grüne) erklärte, dass es von denjenigen Sozialarbeitern, die die Arbeit machen sollten, als auch im Quartier eine Akzeptanz des Standorts gebe. Lediglich ob dies bei den Betroffenen der Fall sei, werde von anderen Lokalpolitikern in Zweifel gezogen. Volker Beisel betonte, dass aus Sicht der FDP der Ort unter der Brücke nicht gut sei, weil die Betroffenen damit räumlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wie die CDU lehnen auch die Freien Wähler den Plan wegen des Standorts ab.

Neue Kita-Plätze

Die Einrichtung soll von Caritas und Drogenverein betrieben und von der Stadt mit rund 350 000 Euro jährlich finanziert werden. Zum Schluss der Diskussion stellte die SPD den Antrag, erst im Gemeinderat abzustimmen. Dies geschieht voraussichtlich am 26. Juni.

Weiteres Thema im Ausschuss waren die Plätze in Kindergärten und Krippen. Die Stadt legte die aktuellen Belegungszahlen aller Einrichtungen in Mannheim vor (wir berichteten). Um weitere Plätze zu schaffen, will die Verwaltung bis zum Jahr 2021 rund 30 Millionen Euro in den Ausbau investieren, das hatte der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen genehmigt. Es sollen 210 neue Krippen- und 550 neue Kindergartenplätze entstehen.

Derzeit fehlen in mehreren Stadtteilen besonders Ganztagsplätze in Kindergärten, hier hofft die Verwaltung auf Entspannung ab September: In Neuostheim entstehen dann 120 Plätze, zehn in Neckarau. Auch für die angespannte Situation auf dem Lindenhof zeichnet sich nach Angaben aus dem Rathaus eine Lösung ab: Auf einer Grünfläche an der Ecke Landteilstraße/Waldparkstraße könnte ein neuer Kindergarten mit vier Gruppen, also 80 Plätzen, gebaut werden. Derzeit prüft die Verwaltung, wie dort gebaut werden könnte.

Um die Kindergartensituation schnell entspannen zu können, sollen zwei „Draußengruppen“ für Kindergartenkinder mit insgesamt 40 Plätzen – das sind Gruppen mit einem speziellen pädagogischen Konzept, die nicht in einem festen Gebäude beheimatet sind – bis 2019 geschaffen werden. In Käfertal wird Anfang 2019 das evangelische Kinderhaus auf Franklin mit zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe in Betrieb gehen.

