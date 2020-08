Entscheidung fällt kurzfristig

Ob die drei Weihnachtsmärkte – am Wasserturm, auf den Kapuzinerplanken und am Paradeplatz (Märchenwald) – dieses Jahr stattfinden, ist noch nicht entschieden. „Wir bitten um Verständnis, dass dazu noch keine Aussage möglich ist“, sagt Christine Igel, Geschäftsführerin von EP, die den Kapuzinerplanken-Markt veranstaltet. Bis 31. Oktober gelte zunächst das Verbot von Großveranstaltungen, man wolle eine neue Rechtsverordnung abwarten, um entscheiden zu können. Die drei Veranstalter seien im ständigen Austausch. Klar ist: Bei einem Beginn am 23. November fällt die Entscheidung sehr kurzfristig. Die Weihnachtsbeleuchtung in Kooperation mit der MVV sei sicher, kündigt Lutz Pauels, Chef der City-Werbegemeinschaft, an. „Wir wünschen uns, dass irgendetwas stattfindet und nicht nur Häuser beleuchtet sind.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020