Entscheidung gegen eine Doppelspitze

Das Diakonische Werk Mannheim hat einen Entschluss gefasst: Es wird künftig nicht mehr mit einer Doppelspitze, sondern mit nur noch einem Direktor arbeiten. Das gab der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Waibel auf der Stadtsynode bekannt. Die Entscheidung ergab sich auch aus zahlreichen, intensiven Gesprächen mit den Abteilungsleitern des Sozialverbands in den vergangenen Wochen, nachdem bekannt wurde, dass das bisherige Führungsduo aus Helmut Bühler und Matthias Weber wegen Unstimmigkeiten nicht mehr zusammenarbeiten konnte (wir berichteten mehrfach). Wer an die Spitze der Diakonie rückt, sei noch nicht klar, heißt es in einer Pressemeldung. ena

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018