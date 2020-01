Wunsch und Ziel des Fördervereins ist seit langem: Zum Jubiläum „100 Jahre Mannheimer Herschelbad 2020“ sollte mit der Innensanierung der das Stadtbild prägenden Jugendstilanlage in der östlichen Innenstadt begonnen werden. Das historische Datum ist nun da. Doch ein Konzept für das ambitionierte Millionen-Vorhaben liegt noch immer nicht auf dem Tisch. Aber: Die Stadt plant, Ergebnisse der neuesten Gutachten im Frühjahr dem Gemeinderat zu präsentieren.

Dabei geht es um das künftige Nutzungskonzept – zum einen für den Bäderbereich, zum anderen für die Trockenflächen (Kesselhaus, Lichthof über dem Foyer, 3. Stock). Und um die Frage, ob ein moderner Bade- und Wellnesstempel überhaupt zu sozialverträglichen Preisen betrieben werden kann. Ergebnisse hätten die Experten (Kannewischer, Drees & Sommer) Ende Dezember geliefert, berichtet Uwe Kaliske vom zuständigen Sport-Fachbereich der Stadt auf „MM“-Anfrage.

Fünf Themenbereiche

Auf der Basis der vorangegangenen Diskussionen mit der Bürgerschaft wurden fünf Themenbereiche bearbeitet: die Zukunft von Schwimmhalle und Wannenbad, das Parken im Umfeld, mögliche Nutzergruppen und die Frage der Wirtschaftlichkeit. Derzeit wird alles zusammengetragen, danach werden die Gremien – AK Bäder, Bezirksbeirat (25. März), Gemeinderatsausschuss (14. Mai), Gemeinderat (26. Mai) – informiert. „Erst wenn wir eine Entscheidung über eine Konzeption haben, können wir die Kosten schätzen“, sagt Kaliske.

Für die folgende Weiterentwicklung des Nutzungskonzepts hat der Gemeinderat bei den Etatberatungen 400 000 Euro bewilligt. Schließlich müssen später der Denkmalschutz und weitere Erfordernisse für die insgesamt 350 Räume in dem Komplex mit berücksichtigt werden. Erst wenn dies alles untersucht sei, stünde eine belastbare Summe für den Sanierungsaufwand fest, sagt Kaliske. Er rechnet, dass es im Februar 2021 soweit ist. Schätzungen gehen von 45 Millionen Euro aus.

Klar ist dagegen: Zum Jubiläum wird es am 19. Dezember einen Festakt mit Festwoche geben. An diesem Tag vor 100 Jahren öffnete das Jugendstilbad. Der Bau wurde durch eine Geste des Mannheimer Stadtrats Bernhard Herschel, mit einer Spende von 500 000 Goldmark im Jahre 1905, erst ermöglicht. Zur Geschichte und vieles mehr dürfen sich Bäderfreunde auf Konzerte, Aktivitäten und Ausstellungen in den Sommermonaten freuen. Bis April, daran arbeiten Stadt und Förderverein derzeit, wird das Festprogramm stehen.

Umbau ab 2025?

Dass sich der Umbau des Herschelbads „zeitnah an die Fertigstellung des Kombibads Herzogenried anschließt“, wünscht sich Fördervereinsvorsitzende Isabel Cademartori: „2025 wäre eine realistische Zeitschiene“, sagt sie. Mit der Entscheidung über ein Nutzungskonzept „bekommen wir hoffentlich die Klarheit, für die wir als Verein so lange schon kämpfen“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Bernd Kupfer.

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer sammelten die Teilnehmer auch Ideen, mit welchen man das Jubiläum begehen könnte. Außerdem wurde Naciye Baklan vom Familienunternehmen SUNTAT einstimmig zur Schatzmeisterin gewählt. Die Kasse prüfen in Zukunft Karim Baghlani, Birgit Sander-Schmitt und Lutz Pauels.

