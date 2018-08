Entspannen bei Musik und Essen unter freiem Himmel

Anzeige

Mit Bollerwagen, Decken sowie Speisen und Getränken nahmen die Besucher die großen Wiesen vor dem Pflanzenschauhaus und am Eingang zum Luisenpark nach und nach in Beschlag. Der Rasen füllte sich zusehends. Viele Picknick-Gäste stießen erst einmal mit einem Gläschen Sekt oder Prosecco an, um die an sich schon gute Laune an einem wunderschönen sonnigen Abend noch zu steigern.

Unterhaltung im Park Die Musik von Camie entrückte die Picknicker in eine völlig entspannte Welt, in der das Chanson eine bezaubernde Liaison mit dem Jazz eingeht. Bei dem Trio Popcakes stand der warme Saxofon-Sound im musikalischen Zentrum, der mal sanft melodiös, mal mit kraftvollem Soul die Tänzer in Schwingung versetzte, und dabei getragen wurde von harmonischen Klavierklängen. Schließlich schlenderte die Herrencombo Dixie Heroes mit New Orleans Jazz, jeder Menge Blech und viel Rhythmus über den Rasen. Mindestens ebenso mobil zeigten sich die Band the streetradio, ein Duo aus Saxofon und Piano, das von Rock´n´roll bis Pop groovig auftischte. Schließlich begeisterte Clown Marco mit Zaubereien und Jonglagen vor allem die Kinder. has

Es entwickelte sich ein bunt gewürfeltes Bild aus Kuchen, Trauben, Salaten und Weißbrot und allerlei sonstigen Köstlichkeiten, die aus der heimischen Küche mitgebracht worden waren. Das laue Lüftchen tat ein Übriges, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Da waren zunächst einmal die sechs Damen, die sich gerade mit einem Gläschen Sekt in Stimmung versetzten. „Wir haben schon im Februar beschlossen, dass wir hier am Picknick teilnehmen wollen. Jetzt hat jede etwas vorbereitet und mitgebracht. Das wird bestimmt ein schöner,gemütlicher Abend“, sagte Rosel Klassen, die die Idee hatte, mit den Freundinnen hierher zu kommen. Die Männer hatten diese Damen zu Hause gelassen „Meiner hatte keine Lust“ , „meiner ruht sich zu Hause am Fernseher aus“, „meiner muss arbeiten“ waren die Antworten auf die Frage, warum diese auf dem Rasen fehlten. Inzwischen hatten die „Dixie Heroes“ etliche Gäste am Eingang zum Park in Empfang genommen – mit swingender Musik der 1920er Jahre.