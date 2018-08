Entspannen beim Picknick

Anzeige

Mit Bollerwagen, Decken sowie Speisen und Getränken nahmen die Besucher die großen Wiesen vor dem Pflanzenschauhaus und am Eingang zum Luisenpark nach und nach in Beschlag. Der Rasen füllte sich zusehends. Viele Picknick-Gäste stießen erst einmal mit einem Gläschen Sekt oder Prosecco an, um die an sich schon gute Laune an einem wunderschönen sonnigen Abend noch zu steigern.

Es entwickelte sich ein bunt gewürfeltes Bild aus Kuchen, Trauben, Salaten und Weißbrot und allerlei sonstigen Köstlichkeiten, die aus der heimischen Küche mitgebracht worden waren. Das laue Lüftchen tat ein Übriges, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Da waren zunächst einmal die sechs Damen, die sich gerade mit einem Gläschen Sekt in Stimmung versetzten. „Wir haben schon im Februar beschlossen, dass wir hier am Picknick teilnehmen wollen. Jetzt hat jede etwas vorbereitet und mitgebracht. Das wird bestimmt ein schöner,gemütlicher Abend“, sagte Rosel Klassen, die die Idee hatte, mit den Freundinnen hierher zu kommen. Die Männer hatten diese Damen zu Hause gelassen „Meiner hatte keine Lust“ , „meiner ruht sich zu Hause am Fernseher aus“, „meiner muss arbeiten“ waren die Antworten auf die Frage, warum diese auf dem Rasen fehlten. Inzwischen hatten die „Dixie Heroes“ etliche Gäste am Eingang zum Park in Empfang genommen - mit swingender Musik der 1920er Jahre.