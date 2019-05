Entspannt ins sommerliche Wochenende

Den teils sonnigen Feiertag haben viele Mannheimer mit allerlei Aktivitäten an der frischen Luft verbracht. Unser Foto entstand am Kutzerweiher im Luisenpark, wo Familie Dresleras das warme, trockene Wetter für eine Gondoletta-Fahrt nutzte. Für den kleinen Sohn waren auch die Enten (rechts unten im Bild) sehr spannend. Auf Rad- und Wanderwegen, besonders an den Flussufern, sah man jede Menge Ausflügler. Natürlich waren am „Vatertag“ auch traditionell viele Männer gemeinsam unterwegs, hier und da verbunden mit dem einen oder anderen Getränk. Wer es übertrieben hat, kann sich heute ja vielleicht erholen: Da dieser Freitag ein „Brückentag“ ist, gibt es viele, die nicht zur Arbeit müssen. Für sie geht es nun nahtlos ins Wochenende über. Das soll noch deutlich sommerlicher werden. sma (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019