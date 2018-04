Entspannt ins Wochenende

Anzeige

Alvin Scherbahn aus Mannheim hat das Wochenende schon gestern eingeläutet, bei bestem Wetter: Auf der Rheinwiese gönnte sich der Medizinstudent eine kleine Pause vom Büffeln. Lang machte sich der angehende Arzt auf seinem „Portable Lazy Sofa“. Das tragbare Gemütlichkeitssofa – so könnte man den englischen Begriff übersetzen – ist aufblasbar und könnte ein Renner in diesem Sommer werden. Mit Sicherheit wird man einige der Plastikteile heute und morgen auf den Liegewiesen der Stadt sehen können. Schließlich verspricht der Wetterbericht für das Wochenende viel Sonnenschein, keinen Regen und Temperaturen von bis zu 28 Grad. Vor einem Jahr war es zwar auch heiter, dafür aber elf Grad kälter – also kein Wetter, um sich in Badehosen auf sein aufblasbares Rasensofa zu fläzen. Bild: Keiper