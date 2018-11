„Entspannte Atmosphäre“

Insgesamt rund 400 000 Euro hat das Universitätsklinikum Mannheim investiert, um im Patientenhaus eine neue Station für frisch entbundene Mütter einzurichten. „Wir wollen, dass Eltern die ganz besondere erste Zeit mit ihrem Nachwuchs in entspannter Atmosphäre genießen können“, sagt Marc Sütterlin, der Direktor der Frauenklinik. Die Wöchnerinnen genießen in dem als „Mama-Kind-Hotel“ bezeichneten Trakt laut Klinikum „deutlich mehr Komfort als bisher“.

So übernachten alle Mütter mit ihren Neugeborenen jeweils in einem eigenen Zimmer. „Diesen Service bieten wir kostenfrei. Mutter und Kind sollen sich so ungestört wie möglich aneinander gewöhnen können“, erläutert Sütterlin. Gegen Aufpreis stünden außerdem verschiedene Zimmergrößen zur Verfügung. Alle Typen könnten jederzeit als Familienzimmer genutzt werden. „Partner oder auch Angehörige übernachten dann für eine geringe Gebühr gemeinsam mit Mutter und Kind“, teilt das Klinikum mit.

Neben den 23 Zimmern gebe es auf der Station 43-2 sämtliche Einrichtungen, die für einen modernen Betrieb benötigt würden, beispielsweise einen Pflegestützpunkt und medizinische Geräte. Sämtliche ärztliche Untersuchungen für Mutter und Kind erfolgten in eigenen Räumen auf der Station. Für Notfälle trügen die Mütter ein Transponder-Armband, mit dem sie überall auf dem Gelände Mitarbeiter zu Hilfe rufen könnten. bhr

