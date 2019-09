Entspannung und Tipps in der Freßgasse

Ingolf Gürtler und Thea Vollmer vom Verkehrsclub Deutschland. © Kul

Kinder malen mitten auf der Straße Bilder auf den Asphalt, Jugendliche spielen Badminton, Erwachsene machen es sich auf ihren Liegestühlen gemütlich. An beiden Seiten der Freßgasse reihen sich Infostände verschiedener Organisationen und Gruppen. Wo sich an einem Samstag normalerweise Autos dicht an dicht drängen, ist zwischen 11 und 17 Uhr der Verkehr gesperrt: Parking Day heißt die seit 2014 aus San Francisco übernommene Aktion.

Die Teilnehmer sind bunt gemischt. Zu ihnen gehört der Verkehrsclub Deutschland (VCD). „Wir zeigen, wie Straßen aussehen, wenn sie nicht voll mit Autos sind“, beschreibt Ingolf Gürtler ihr Anliegen. Mitstreiter Felix Berschin holt sein Handy raus, tippt auf eine App und sagt: „In Mannheim gibt es 8000 Parkplätze in Parkhäusern. Im Moment sind sie nur zu 40 Prozent ausgelastet. Das muss nicht sein. Wir haben ein Problem damit, dass Autos überall hingestellt werden.“

Auch für Sascha Zimmermann (36), Sozialarbeiter und Bewährungshelfer aus Mannheim, stellt das zu häufige Nutzen von Autos ein Problem dar. An seinem kleinen Stand bietet er individuelle Beratung in Sachen alternative Mobilität an. „Wir müssen langsam wegkommen von Autos“, betont der 36-Jährige.

„Stopp! Sprudel ist Säure“

Beim Parking Day geht es jedoch um mehr als autofreie Innenstädte. Für Caroline Courbier und Swetlana Hermann vom alternativen Café Klokke aus der Neckarstadt-Westteil ist auch die Ruhe und Entspannung wichtig.

Bertram Fischer vom Verein Mikro Landwirtschaft hat ein Hochbeet neben seinem Stand aufgebaut. Als einer der Anwesenden mit Mineralwasser die Pflanze begießen will, ruft er entsetzt: „Stopp! Sprudel ist Säure, nicht gut für Pflanzen.“Am anderen Ende der Straße werkelt Manuel Wilke an einem Rad. „Die Stadt Mannheim engagiert uns, hier kostenlose Fahrradchecks durchzuführen.“

Um 17 Uhr zieht Organisator Markus Schlegel ein positives Fazit. Die Sperrung der Straße habe auch für die nötige Sicherheit gesorgt. „Ich bin total begeistert.“

