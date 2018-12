Hoffentlich ist es bald vorbei. Kommt Ihnen dieser Satz auch manchmal in den Sinn, wenn Sie an Weihnachten denken? Die Wochen vor Weihnachten sind doch oft eine Zeit hoher Erwartungen und vielfältiger, gehetzter Festvorbereitungen. So mancher kann sich vor den unterschiedlichen Weihnachtsfeiern, die es zu besuchen gilt, gar nicht retten. Die Wohnung will geputzt, jeder mit einem Geschenk oder einer Karte bedacht, der Weihnachtsbaum eingekauft und schließlich den eigenen Vorstellungen entsprechend geschmückt werden. Und nicht zuletzt die Planung, der Einkauf und die Vorbereitung der einzelnen festlichen Mahlzeiten – das alles kostet viel Kraft und Überlegung. Und am Ende der eigentlichen Weihnachtstage stehen nicht selten Gefühle von Enttäuschung und Einsamkeit.

Die meisten Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Mannheim würden die Aussage „hoffentlich ist es bald vorbei“ auf jeden Fall unterstreichen. Fern ab von der Familie, festlichem Essen, Geschenken. Und vor allem: Das Weihnachtsfest in Unfreiheit zu begehen, bringt wenig Weihnachtsgefühle und Weihnachtsfreude. Die Enge und Einsamkeit der Gefängniszelle wird in diesen Tagen noch deutlicher erlebt als in anderen Zeiten.

Schuld und Scham

Manche Gefangene denken wehmütig an letzte Feste in ihrer familiären Umgebung zurück, andere hoffen vergeblich auf einen schriftlichen Gruß von den Eltern oder der Frau. Die langen, dunklen Tage lassen die Frage nach der eigenen Schuld und das Empfinden von Scham deutlicher hervortreten als sonst. Oft genug wird die Zeit um Weihnachten und Silvester als die schwerste und dunkelste Zeit der Inhaftierung erlebt.

In diesen Zeiten sind kleine Hoffnungszeichen umso wichtiger. Manchmal kann ich als Gefängnisseelsorger in der Vorweihnachtszeit in die kirchlichen Gesprächsgruppen eine Orange oder auch ein Stück Lebkuchen mitbringen. Oder es kommt ein Chor zu Besuch, der mit seinen Klängen die Herzen erwärmt. Und dann gibt es noch die schöne Gefängniskirche. Wie überall sind auch im Gefängnis die Weihnachtsgottesdienste gut besucht und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, dass die christliche Botschaft von Weihnachten auch ins Gefängnis hineinspricht.

Als der Engel der Weihnachtsgeschichte die frohe Botschaft den Hirten verkündet, da ist es dunkle Nacht. In diese Nacht hinein verheißt er allen Menschen große Freude durch die Geburt des Heilandes. Dass Gott sich den Menschen im Dunkel, den Schwachen, den Einsamen und Abgehetzten und auch den Schuldbeladenen zuwendet, wird an Weihnachten besonders deutlich. Wenn Menschen innerhalb und außerhalb der Gefängnismauern sich erneut dieser Botschaft annähern, kommt etwas Weihnachtsfreude auf.

Ich wünsche den Gefangenen, dass diese Botschaft Licht in das Weihnachtsfest auch im Gefängnis bringt. Licht, das das Dunkle im eigenen Leben aushalten und durchdringen lässt. Und ich wünsche allen Lesern, dass Sie die liebevolle Zuwendung Gottes zu jedem einzelnen von uns Menschenkindern in Jesus erneut für sich entdecken können und dass Ihr Weihnachten nicht nur in vielfältigen Vorbereitungen, sondern in erneut erlebter Freude besteht. Vielleicht wird dann aus dem „hoffentlich ist es bald vorbei“ ein „hoffentlich kommt bald Weihnachten“.

Gotthold Patberg

Evangelischer Gefängnisseel-

sorger der JVA Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018