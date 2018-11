Entwurf für Neubau im Mannheimer Luisenpark vorgestellt

Mannheim.Der Architektenwettbewerb für den Neubau eines „Grünen Erlebniszentrums“ im Mannheimer Luisenpark ist entschieden. Dabei gewann der Entwurf des Stuttgarter Architkturbüros Bez+Kock mit Koeber Landschaftsarchitektur. Er sieht, so das Preisgericht, „ein-geschossige, amöbenförmige Gebäude unter geschwungenen Dächern“ vor.

Der Neubau soll rund um das Ostufer des Kutzerweihers entstehen und unter anderem das baufällige, von 1975 stammende Freizeithaus ersetzen. In einem ersten, bis 2023 vorgesehenen Bauabschnitt umfasst der Komplex ein neues Freizeithaus, eine Gastronomie an der Freizeitwiese sowie Räume für das umweltpädagogische Angebot „Grüne Schule“. Auf der anderen Uferseite, am Pflanzenschauhaus, ist rund um die große Vogelvoliere ein neues Aquarium und ebenfalls Gastronomie vorgesehen. Bis 2025 soll noch ein Insektarium folgen.

Im September vergangenen Jahres hatten Aufsichtsratsvorsitzende Felicitas Kubala und Park-Geschäftsführer Joachim Költzsch ein neues Entwicklungskonzept für die Stadtparks vorgelegt. Dabei wurden Projekte für insgesamt 27,1 Millionen Euro präsentiert, bis 2023 hat die Stadt davon 15 Millionen Euro zugesagt. Für die erste Stufe schrieb die Stadtpark-GmbH dann europaweit einen Realisierungswettbewerb aus, bei dem es elf Teilnehmer gab.

Den ganzen Freitag über tagte das Preisgericht unter Vorsitz von Markus Neppl aus Karlsruhe, am Samstagfrüh wurden die Ergebnisse präsentiert. Am heutigen Montag ab 11 Uhr sind sie zwei Wochen lang im Pflanzenschauhaus ausgestellt.

Für Költzsch ist das „ein Meilenstein“ auf dem Weg, „den Park neu aufzustellen“. Zwei Jahreszahlen hat er dabei im Blick: 2023, wenn die Bundesgartenschau sich auch auf den Luisenpark erstrecken soll, und 2025, wenn die Gartenschau vin 1975 dann 50 Jahre zurückliegt. Bis dahin gelte es, „eine neue Aufenthaltsqualität zu schaffals Sprecherinen“.

Beraten hat darüber ein, so die Darmstädter Architekturprofessorin Annette Rudolph-Cleff , ungewöhnlich großes Preisgericht“ mit fast 40 Beteiligten – Architekten, Fachleite, Vertreter von Gemeinderat und Förderkreis.