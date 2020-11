Episode 7: Die Berufsberatung

Für Anja Herde spielt das Stottern in ihrem Alltag eine große Rolle: Die stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe in Deutschland ist als Beraterin für inklusive Entwicklungszusammenarbeit tätig. „Es gibt Momente, an denen ich an meine Grenzen komme, weil ich nicht so flüssig spreche, wie ich es gerne hätte.“ Besonders Online-Seminare seien eine „große Herausforderung“ für sie.

Vor Kurzem ist Herde in die Schweiz gezogen. Jobwechsel. Neu bewerben. Vorstellungsgespräche. Für Stotternde eine große Herausforderung. Für Herde inzwischen fast Routine. Aber: „Es kommen einfach oftmals die Worte nicht raus. Ich merke, dass ich auch noch ein bisschen vermeide“, gesteht Herde Erfahrungen bei ihren Bewerbungsgesprächen ein.

Für die Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe gibt Herde Bewerbungstrainings für Stotternde – aber auch für Personaler und deren richtigen Umgang mit stotternden Bewerbern. In der an diesem Mittwoch erscheinenden Folge des Stotterer-„Ppppodcasts“ ist Anja Herde Gast von „MM“-Redakteur Sebastian Koch, der ebenfalls stottert.

Herde ist selbstbewusst. Geht mit dem Stottern offen um. Auch in Bewerbungsgesprächen. Dass sie wegen dem Sprechfehler mal eine Stelle nicht bekommen habe, ist ihr nicht bewusst – natürlich auch, weil es juristisch heikel wäre, das offen zu kommunizieren. Aber wie verhält man sich als Stotternder im Bewerbungsverfahren? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um in die Offensive zu gehen? Das Handicap zu offenbaren. Seine Schwäche zu zeigen. Im Anschreiben? Im Gespräch? Oder gar warten, bis der Personaler das Thema von sich anspricht? Herde rät Betroffenen, es so weit nicht kommen zu lassen. „Ich empfehle, das Stottern spätestens im Bewerbungsgespräch zu Beginn thematisieren.“

Aber auch für Personaler ist es eine besondere Situation, einen Stotternden im Gespräch zu haben. Sollen etwa Personaler den ersten Schritt beim Thematisieren des Stotterns machen? „Da ist höchste Sensibilität gefragt“, sagt Herde.

Wie aber Personaler sich dem Thema eben so sensibel nähern können, welche Bewerbungserfahrungen Moderator Sebastian Koch bislang gemacht hat und welchen Rat Herde für Arbeitgeber im Umgang mit Stotternden und Stotternden für ihren Lebens- und Berufsweg gibt, das ist ab sofort auf der Webseite dieser Redaktion sowie auf Spotify, Apple Podcast und Deezer zu hören.

Info: Zu allen Ppppodcast-Folgen: morgenweb.de/stottern

