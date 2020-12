Episode 9: Die Regisseurin

Mannheim.Nein, so ganz möchte sich Birgit Gohlke nicht darauf festlegen lassen, dass sich das öffentliche Bild von Stotternden in den vergangenen drei Jahren verbessert hat. Vor drei Jahren, da erschien ihr Dokumentarfilm „Mein Stottern“. Gohlke, das sagt der Titel, stottert selbst und sagt in ihrer Dokumentation: „Es hat sich etwas verbessert, aber bis wirklich alle Stotternden als ernstzunehmende Persönlichkeiten gesehen werden, ist es noch ein langer Weg.“ In der neunten Episode des Stotterer-„Ppppodcast“ ist Gohlke Gast von „MM“-Redakteur Sebastian Koch, der selbst stottert.

Dass mit Joe Biden in wenigen Tagen ein Stotternder als US-Präsident vereidigt wird, ist zwar „bahnbrechend“ und „wirklich toll“. Doch trotzdem wirken „die Vorurteile, die schon in vielen Köpfen verankert sind“ schwer. „Da muss noch Zeit vergehen“, bis die überwunden sind.

Gohlke ist es ein Anliegen, diese Vorurteile zu beseitigen und über den richtigen Umgang mit dem Stottern aufzuklären. So entstand dann auch die Idee zum Film, als ein Radiosender zum Filmstart von „The King’s Speech“ zunächst eine befreundete Therapeutin bat, mit einem stotternden Kind ins Studio zu kommen. Ein Kind sein Stottern im Radio vorführen lassen? Als wenig sensibel empfinden das Gohlke und Therapeutin Petra Nickel, mit dem Gohlke den Film produzierte. Die Anfrage wurde abgelehnt, doch das öffentliche Interesse an der Thematik ist gerade in diesen Tagen, in denen die Geschichte des von Colin Firth gespielten stotternden englischen König George VI. in die Kinos kommt, groß. Gohlke und Nickel wollen nun selbst aufklären - und aus dem angedachten kleinen Filmprojekt wird schließlich eines, das fast sieben Jahre lang andauert. Sieben Jahre, in denen Gohlke viele Betroffene interviewt, etwa Gerald, der sein Gefühl während Blockaden als „lebendig begraben“ beschreibt.

Aber auch Gohlke hatte mit Vorurteilen zu kämpfen. Etwa als sie nach der Schule als Au-Pair nach Brüssel zieht. Für nur wenige Tage, denn ihre Gastfamilie kommt mit ihrem Stottern überhaupt nicht zurecht - und schickt sie unvermittelt wieder nach Hause.

Die ganze Geschichte und wie sich Gohlke von diesem Rückschlag erholt hat, das ist ab diesem Mittwoch auf Spotify, Deezer, Apple Podcast sowie auf der Webseite dieser Redaktion zu hören.

Info: Alle Ppppodcastfolgen unter: morgenweb.de/stottern

