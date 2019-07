Er eckt oft und gerne an

Von unserem Redaktionsmitglied

Peter W. Ragge

Er kommt in roten Hosen. Dabei ist Chris Rihm gerade für die CDU in den Gemeinderat gewählt worden, nach der politischen Farbenlehre also schwarz. Doch die roten Hosen sind weder Modegag noch Spaß, sondern Teil seiner Dienstkleidung. Wenn er die trägt, trägt er auch große Verantwortung. Dann fährt der 41-jährige Unternehmer ehrenamtlich, aber im offiziellen Auftrag der Stadt als Einsatzleiter Rettungsdienst zu Großeinsätzen. Wenn der Piepser geht, muss er alle Sanitäter und Betreuungskräfte koordinieren.

Chris Rihms Leben, sein Engagement – all das ist so bunt wie die rote Hose und oft eher ungewöhnlich für einen Christdemokraten. Schon als Schüler am Elisabeth-Gymnasium tritt er in die Junge Union (JU) ein. „Dabei war ich eher nicht ganz so wertkonservativ wie die JU damals“, sagt er schmunzelnd, denn zugleich ist er als Schülerzeitungsredakteur und im Forum der Jugend aktiv. Am Tag seines 18. Geburtstags tritt er in die CDU ein, „brav in Anzug und Krawatte bin ich da hin“, sagt er. Schnell wird er Bezirksbeirat und kommt in den Ortsvorstand seines damaligen Wohnorts Neuostheim, kandidiert 1999 schon bei der Kommunalwahl und will bald darauf auch den Ortsvorsitzenden stürzen. Doch er unterliegt – aber sehr knapp.

Unbequem sein – das hat er sich seither erhalten. Er will zwar nicht als Selbstzweck anecken, tut das aber gerne und mit Überzeugung, wenn es nach seiner Meinung der Sache dient. Das beweist der Vater von zwei Kindern als Elternbeirat, das hat er oft genug im Bezirksbeirat Käfertal bewiesen, wo er sich mehrfach mit der Verwaltung und eigenen Parteifreunden anlegte. Auch im Rettungsdienst gilt er als jemand, der den Finger in Wunden legt und offen auf Probleme verweist, was Stadtverwaltung und Branchenkollegen nicht immer freut.

Zum Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), für den er meist fünf bis sieben Tage im Monat als Einsatzleiter Rettungsdienst fährt, kam er nach dem Abitur als Zivildienstleistender. Er blieb, absolvierte eine Ausbildung zum Rettungsassistenten, schloss den Fachwirt für Sozial- und Gesundheitswesen an und arbeitete von 1999 bis 2005 hauptamtlich beim ASB-Regionalverband als Fachdienstleiter Notfallvorsorge. Zugleich war er Betriebsrat und in der Gewerkschaft Verdi. Heute ist er indes erfolgreicher Unternehmer, Inhaber von zwei Reisebüros in Käfertal und Weinheim mit zusammen neun Mitarbeitern. Bei Verdi blieb er dennoch weiter Mitglied, und auch im Vorstand vom CDU-Arbeitnehmerflügel, der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Ein Widerspruch? „Wieso, ich hatte schon immer eine soziale Ader, wohl geprägt durch den ASB!“ Dort fungiert er (neben zahlreichen Sozialdemokraten) inzwischen als stellvertretender Vorsitzender, zudem ist er einer von drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden der CDU. „Ich finde, wir müssen bei Sachthemen auch unbedingt fraktionsübergreifend zusammenarbeiten, selbst wenn man dann bei anderen Fragen anderer Meinung ist“, fordert er.

Sicherheit und Soziales

Eine politische Karriere geplant hat er nie – „ich bin da so reingewachsen“, so Rihm. Nun aber sieht er die Chance, etwas zu bewegen. Soziales und Sicherheit sind seine Themen: „Wir müssen es schaffen, Politik wieder mehr zu den Menschen zu bringen, Projekte für die Allgemeinheit zu realisieren.“ Er sei „kein Gegner der Kultur, aber es ist nicht zu vermitteln, dass wir locker Millionenprojekte beschließen, aber es nicht schaffen, einen Spielplatz hinzubekommen“, kritisiert er. „Einfache Dinge der Daseinsvorsorge“, wozu er auch mehr Gelder für die Feuerwehr und den Bevölkerungsschutz zählt, „müssen wir schneller regeln!“

Zudem hält er es für nötig, dass „sich der Gemeinderat emanzipiert, denn das Gremium wird zu stark vom Oberbürgermeister dominiert“, so Rihm: „Da muss man auch einmal etwas beschließen, ohne dass eine Vorlage der Verwaltung kommt“, wünscht er sich. Zu viele Themen würden in nichtöffentlich tagende Gremien verlagert: „Das kann nicht sein, da geht es doch auch um Steuergelder“, so Rihm.

