Am zweiten Verhandlungstag sagten auch Zeugen aus. PIX-Sportfotos (PIX)

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen Michael M. sagten Zeugen der blutigen Tat und ein Kriminaltechniker aus. Der 45-jährige Obdachlose soll betrunken mehrfach auf seine Freundin eingestochen und sie beleidigt haben. Beide waren laut Anklage am 19. März gegen 22 Uhr im Linienbus zur Obdachlosenunterkunft in der Bonadiesstraße unterwegs. Dort sind sie eine Station zu spät ausgestiegen, auf dem Fußweg zur Unterkunft soll es zum Streit gekommen sein und der Angeklagte soll ihr mit einem kleinen Einhandmesser rund zehn sechs Zentimeter tiefe Wunden beigebracht haben.

Flecken auf dem Boden

Ein Ehepaar schilderte, was sie an dem Abend erlebt hatten: Sie lagen im Bett ihres Hauses in der Inselstraße, als sie draußen Stimmen hörten. „Ich wollte eigentlich nur rausgehen und sagen, das sie weitergehen sollten“, erklärt der Zeuge. Doch zur Nachtruhe kam er nicht: „Die Frau saß am Boden, mit dem Rücken an das Garagentor gelehnt. Auf dem Boden habe ich Flecken gesehen, ich konnte nicht einschätzen, ob es Blut oder Bier war.“ Doch das wurde auf den zweiten Blick deutlich – Blut. Sie habe gesagt „Er hat ein Messer in der Hand“, doch ein Messer hatte der Zeuge nicht gesehen. Dann sei seine Freundin vor die Tür getreten, er habe sie darum gebeten, die Polizei zu holen.

Daraufhin habe sich der Angeklagte entfernt, „aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er fliehen wollte“. Er habe sogar noch seinen Rucksack, eine Plastiktüte und eine Bierflasche mitgenommen. Seine separat vernommene Freundin sagte aus, das die Verletzte dann auch aufgestanden und in die gleiche Richtung gegangen sei. Der mutmaßliche Täter und sie hätten sogar noch kurz miteinander gesprochen, dann haben sich ihre Wege getrennt: Sie ist zur Obdachlosenunterkunft gegangen, wo der Rettungsdienst sie auf einer Sitzbank gefunden hat – unter ihr eine Blutlache.

Michael M. hat sich Richtung Rhein entfernt, die nur zwei, drei Minuten nach Alarmierung eintreffende Polizei nahm in am Ufer fest. Ein Kriminaltechniker der Polizei zeigte dem Gericht unter anderem Bilder eines blutverschmierten kleinen Klappmessers, das 40 Meter von der Garage entfernt gefunden wurde, Bilder des Angeklagten mit Blut im Gesicht sowie des Tatorts: Die Frau hatte so viel Blut verloren, dass vom Garagentor ein Rinnsal Richtung Straße lief, außerdem gab es viele Blutstropfen auf dem Fußweg.

Der Angeklagte trug bei seiner Festnahme Schuhe mit ungewöhnlichem Rautenmuster im Profil, dieses Muster war auch auf Blutspuren zu sehen. Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag gesagt, dass er an die Tat keine Erinnerung habe. 1,7 Promille Alkohol hat der 45-Jährige laut Staatsanwaltschaft damals im Blut gehabt. Nach der Scheidung von seiner Frau 2016 ist der Angeklagte nach eigenen Angaben in die Obdachlosenszene abgerutscht und hat täglich 10 bis 15 Flaschen Bier sowie Schnaps getrunken.

Der Prozess am Landgericht geht am Montag, 21. September, um 9 Uhr weiter.

