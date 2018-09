Er war ein „manischer Sammler“

Er hat weder studiert, noch das Abitur geschafft, da seine Noten in Physik und Mathematik zu schlecht waren. Und doch gehört er zu den wichtigsten deutschen Persönlichkeiten der Technikgeschichte im 20. Jahrhundert. Bekannt ist er vor allem für den nach ihm benannten Rotationskolbenmotor. Die Rede ist von Felix Wankel (1902 bis 1988). Anlässlich seines 30. Todestages schenkt die von ihm gegründete Felix Wankel Stiftung (Heidelberg) nun seinen Nachlass dem Technoseum. Dabei handelt es sich um eine immense Ansammlung, die neben 500 Objekten wie Autos, Boote und Rasenmäher, 280 laufende Regalmeter Schriftgut sowie rund 10 000 Fotos umfasst. Dieses Ereignis feiern beide Seiten am 9. Oktober mit einem Festakt.

Erfinder ohne Führerschein

Alles begann in den 1920er Jahren in einer Hinterhofwerkstatt in Heidelberg, als Wankel mit dem Tüfteln anfing. Mehr als 30 Jahre dauerte es, bis er seine bekannteste Erfindung, den Wankelmotor, entwickelt hatte. Der Rotationskolbenmotor galt in den 1960er und 70er Jahren als Alternative gegenüber dem Hubkolbenmotor, da er einige Vorteile bot: Er war leichter, konnte einfacher gebaut werden und lief selbst bei hohen Drehzahlen ruhig und ohne größere Vibration. Verbaut wurde er damals im „Ro 80“ der Audi-Tochter NSU. Wankel besaß jedoch wegen seiner Kurzsichtigkeit keinen Führerschein und konnte deshalb die von seinem Motor angetriebenen Autos nicht selbst fahren.

Nach seinem Tod verwaltete die Felix Wankel Stiftung seine Sammlung. Die Modelle, Aufzeichnungen und Fotos wurden seitdem an das Technoseum verliehen und dort aufbewahrt. Anlässlich der geplanten Schenkung blicken beide Seiten auf mehr als 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Hartwig Lüdtke, Direktor des Museums, ist sehr erfreut über die Schenkung: „Dadurch haben wir die Chance, das Vermächtnis eines genialen Erfinders zu bewahren, und können unseren Besuchern die Zeit näherbringen, in der er lebte.“ Thomas Meysen, Vorsitzender der Stiftung sieht die „Umwandlung der Leihgabe in eine Schenkung“ als „Ausdruck unseres Vertrauens in das Museum und seine Arbeit.“ Anschließend erzählt er eine kleine Anekdote über Wankel. Denn dieser sei nämlich in seine Großmutter Trude verliebt gewesen. Eines Abends, als sie das Theater Heidelberg verließ, erblickte sie gegenüber auf dem Heiligenberg ihren Namen, von Scheinwerfern angestrahlt. Es war ein Liebesbeweis von Felix Wankel.

Sein Lebensmotto könne man wohl mit den Worten „immer in Bewegung bleiben“ beschreiben, so Lüdtke. Dies beziehe sich nicht nur auf die permanente Drehbewegung des Wankelmotors, sondern auch auf sein Schaffen und Wirken.

„Umfang einfach irre“

Petra Lemmer, Leiterin von Bibliothek und Archiv des Technoseum, bezeichnet Wankel als „manischen Sammler.“ Seine Hinterlassenschaften würden allein ein Viertel des Gesamtbestandes des Technoseum ausmachen. Seine Tagebücher sind aus den Jahren von 1920 bis 1934 erhalten. Diese wären jedoch „wirklich schwer zu entziffern“, so Lemmer. Er habe „möglichst klein“ und „möglichst viel“ geschrieben, so dass es „fast wie eine Geheimschrift“ aussehe.

Man könnte ihn auch einen „Messie“ (Bezeichnung für jemanden, der viele nutzlose Gegenstände sammelt) nennen, da er beispielsweise sogar Schokoladenpapiere und Briefumschläge aufhob. Für Petra Memme ist der Umfang des Nachlasses „einfach irre.“ Eine innere Ordnung hätte seine Sammlung wohl gehabt, da er selbst sich darin zurechtfand. Jedoch habe sich diese für die Archivarin „im Nachhinein nicht erschlossen“.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018