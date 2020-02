Er ist ein berühmter Mannheimer – aber keiner, auf den die Stadt stolz sein sollte. Das macht das Marchivum jetzt mit seiner neuen Ausstellung „Albert Speer in der Bundesrepublik Deutschland – Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit“ deutlich. Denn der berühmte Architekt in der Zeit des Nationalsozialismus und ab 1942 Reichsminister für Bewaffnung und Munition war eben nicht der „gute Nazi“, als der er sich nach dem Krieg darstellte, so Marchivum-Direktor Ulrich Nieß: „Er war nur ideale Projektionsfläche für alle, die sich entschuldigen wollten, nichts gewusst zu haben“, so Nieß.

Andreas Mix, früher wissenschaftlicher Mitarbeiter im Memorium Nürnberger Prozesse und nun Abteilungsleiter Ausstellungen im Marchivum, holte die neue Sonderschau nach Mannheim. Sie stammt vom Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, ist aber auf den Ochsenpferchbunker zugeschnitten und von Mix um ein paar Mannheimer Aspekte ergänzt worden.

Lügen in der Biografie

Denn ob das Tresor- und Bürogebäude in B 4, das „Rheinelektra“-Haus, zahlreiche Firmengebäude und Warenhäuser – die Mannheimer verbinden viele Bauten mit dem Namen Speer, wenn auch mit dem Vater Albert Speer (1863-1947). Sein 1905 in Mannheim geborener Sohn indes wird zum engen Mitarbeiter von Adolf Hitler und daher im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess von den Alliierten zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der Todesstrafe entgeht er, weil er über seine Rolle im NS-Staat „schlichtweg gelogen“ hat, so Nieß. Das gerade in seiner Heimatstadt klarzustellen, sei „überfällig“.

„Er war ein Verbrecher“, bekräftigt Ausstellungsmacher Alexander Schmidt aus Nürnberg gleich mehrfach. Und er belegt das durch zahlreiche Dokumente. Da sieht man, wie Speer bei SS-Tochterfirmen Granit aus Steinbrüchen anforderte, in denen Insassen von Konzentrationslagern schuften mussten. Dokumente zeigen, wie er systematisch Menschen für die NS-Prunkarchitektur in Berlin aus ihren Wohnungen vertrieb und dann in den Häusern deportierter Juden einquartierte oder am Bau von Konzentrationslagern beteiligt war.

Er habe Vernichtungslager „gekannt, davon gewusst und sie mit gebaut“, so Schmidt. Bei den Nürnberger Prozessen kommt der Architekt des Reichsparteitagsgeländes aber damit durch, dass er behauptet, von der Aura Hitlers verführt, aber letztlich nur ein Technokrat gewesen zu sein. „Die Amerikaner wollten kein Tribunal, wollten nicht nur Todesurteile“, so Schmidt. Da sei der „einnehmende Gentleman“, der sich reuig zeigte und sich zu seiner Verantwortung bekannte, stets selbstkritisch und zivil auftrat, eben von der Todesstrafe verschont und nur zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Die sitzt er bis 1966 im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis ab – und lässt sich bei der Entlassung mit einer Benz-Limousine abholen, gibt gleich eine Pressekonferenz. Sofort habe er wieder begonnen, an der Legende der Ahnungslosigkeit zu stricken, „mit immer den gleichen verschwurbelten Sätzen, bei denen man sich wundert, dass man sie ihm abgenommen hat“, wie der Ausstellungsmacher beklagt.

Über zehn Millionen Exemplare erreichten seine Erinnerungen und die „Spandauer Tagebücher“, die das Geschichtsbild über den Nationalsozialismus in den 1970er Jahren massiv geprägt hätten. 1000 Exemplare werden davon immer noch pro Jahr verkauft, wunderte sich Schmidt.

Dabei gebe es etwa in Speers Erinnerungen eine Passage, die jeder Mannheimer sofort hätte als falsch entlarven können. Er schildert, dass zu seiner Geburt 1905 zur Mittagsstunde die Glocken der Christuskirche geläutet hätten. Die ist aber erst 1911 fertig gebaut gewesen. „Das zeigt – man kann seinen Einlassungen nicht trauen, er hat komplett gelogen“, so Schmidt. Einerseits äußert er sich verwundert, „dass man ihm das abgenommen hat“. Andererseits sei die These, dass ein führender Kopf des Regimes von den Verbrechen nichts gewusst habe, bei vielen Deutschen sehr willkommen gewesen – „denn dann haben sie ja erst rechts nichts wissen können“. „Die Speer-Legende entschuldete eine ganze Nation“, so der Ausstellungsmacher. Die Opfer aber, so Schmidt, „wollte jahrelang keiner hören“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020