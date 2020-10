„Er will unbedingt in die Wohnung zurück“

Nikolas Löbel sitzt aufrecht und fast bewegungslos an seinem Platz. Er schweigt. Die Argumente trägt sein Anwalt vor, Claudius Kranz. Er sagt, es gebe keine Möglichkeit, eine der Wohnungen in dem Löbel-Haus zügig freizuräumen. Stattdessen trägt er vor, sein Mandant sei weiter offen für eine Abfindungslösung. Die aber lehnt die Gegenseite ab. Nach etwa einer dreiviertel Stunde ist die Verhandlung im Saal 2 des Landgerichts vorbei. Am 28. Oktober wird es seine Entscheidung verkünden – nämlich ob die Berufung von Löbel verworfen wird.

In dem Streit geht es um die Frage, ob der Mieter – wir nennen ihn A. – mit seinem Auszug aus der Wohnung den kompletten Besitz daran verloren hat. Nein, sagte das Amtsgericht Mannheim im August. Nein, sagt nun auch das Landgericht als Berufungsinstanz. A. sei wegen angekündigter Modernisierungsmaßnahmen zwar ausgezogen, habe aber Schlüssel für Haus, Wohnung und Keller behalten.

„Verbotene Eigenmacht“

Der Besitz sei nach Ansicht der Kammer auch deshalb nur „gelockert“ gewesen, weil es eine Vereinbarung gegeben habe, wonach A. nach der Sanierung wieder in seine Wohnung zieht. Löbel habe mit dem Austauschen von Schlössern „verbotene Eigenmacht“ ausgeübt. Um den Mieter aus der Wohnung zu bringen, hätte er staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, so die Vorsitzende Richterin, Karin Hark.

Der CDU-Politiker – graues Jackett, graue Maske, schwarzes Hemd, die Hände gefaltet vor ihm auf dem Tisch – hatte mit seinem Anwalt Berufung gegen das Urteil des Mannheim vom 7. August eingelegt. Dieses hatte Löbel dazu verurteilt, seinem Mieter die Wohnung wieder herauszugeben und ihm die entsprechenden Schlüssel auszuhändigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in zweiter Instanz dabei bleibt, ist durchaus hoch: Denn das Landgericht ist der „vorübergehenden Auffassung”, dass Nikolas Löbel mit „verbotener Eigenmacht” seinem Mieter die Wohnung weggenommen hat.

Allerdings macht die Richterin klar, dass dem Mieter ein Sieg in dem Verfahren wenig nutzen werde. Denn die betreffende Wohnung in dem Haus in der Neckarstadt-Ost hat Löbel zwischenzeitlich als WG an vier Studenten vermietet. Alle anderen neun Wohnungen sind ebenfalls vermietet.

Löbel-Anwalt Kranz weist darauf hin, dass auch für die Räumung der Wohnung ein Prozess nötig werden könnte. „Es ist nicht realisierbar, die Wohnung bis zum Zeitpunkt X herauszugeben“, sagte er. Ob eine der vier Wohnungen zügig freigeräumt werden könne, die Löbel an eine Wohngesellschaft vermietet hat, die sie wiederum bei Kurzzeit-Mietportalen wie Booking.com anbietet, wisse er nicht. „Drei Monate Kündigungsfrist sind das auf alle Fälle“, mutmaßt Kranz. Mieter A. ist derzeit in einer Drehscheibenwohnung der GBG untergebracht. Der Mietvertrag dort läuft Ende Oktober aus.

Richterin Karin Hark schlägt vor, dass sich beide Parteien auf die Zahlung einer Entschädigungssumme einigen. Eine solche – in Höhe von 5000 Euro – hatten der Politiker und sein Anwalt bereits vor dem Amtsgericht angeboten.

Anwältin Eva Schlegel-Knödler lehnt eine solche Abfindung aber weiter ab, ebenso ein mögliches Mediationsverfahren, das Kranz ins Spiel bringt. Ihr Mandant habe einen Bezug zu dem Haus, in dem er seit 40 Jahren wohnt, und sei in der Gegend verwurzelt. „Er will unbedingt in die Wohnung zurück“, sagt sie.

Zugang zu Wohnung verweigert

Die Anwältin erinnert daran, dass während der Verhandlung im Sommer am Amtsgericht eine kleinere Wohnung in dem Löbel-Haus noch frei gewesen sei. Der Politiker habe ihren Vorschlag, dass A. dort einzieht, aber abgelehnt.

Weil Löbel dem Mieter den Zugang zu seiner Wohnung verweigerte, hatte sich A. am 22. Juli mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung an das Amtsgericht Mannheim. Er beantragte, dass ihm seine Wohnung wieder herausgegeben werde und die Schlüssel für diese auszuhändigen seien.

Löbel hatte A. zwei Tage nach Umzug in die GBG-Wohnung außerordentlich gekündigt. Grund: Er habe ihn vor seiner Familie beleidigt. Der Politiker geht davon aus, dass die Kündigung rechtmäßig sei, so dass A. keinen Anspruch auf Wiedereinräumung des Besitzes habe.

Weder Löbel noch Kranz antworteten am Mittwoch auf per Mail gestellte Fragen zu der Verhandlung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020