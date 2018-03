Ereignis zwischen Licht und Schatten

Einmal mit einem „Walking Dead“-Star wie Tom Payne (Mitte) in die Kamera lächeln – bei „Walker Stalker“ in der Maimarkthalle ging dieser bis zu 105 Euro teure Traum nicht nur für diese beiden Fans in Erfüllung. © Mertens (4)

Am Ende dieser zwei Premierentage der „Walker Stalker Con“ in der Mannheimer Maimarkthalle ist es wie oft auf Messen dieser Art – aus Überschwang, Zufriedenheit und Frustration mischt sich jener Trank der Meinungen, der in gut 16 Festivalstunden als Gipfeltreffen zwischen Gut und Böse zielsicher trifft, was auch die Serie definiert, um die es hier zwei Tage lang geht. Das

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3482 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018