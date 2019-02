Erfinden und Drucken

Mit der „Buchdruckwerkstatt“ bietet das Junge Nationaltheater in Kooperation mit dem Verein BBK-Mannheim ein Format für Familien in den Fasnachtssferien an. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Susanne Rieber und der bildenden Künstlerin Sonja Scherer erfinden die Teilnehmenden kurze Geschichten und bebildern diese mit verschiedenen Drucktechniken. An drei Workshop-Tagen entwickeln sie ihre eigenen Bücher, die zum Abschluss bei einer feierlichen Präsentation inklusive Brunch vorgestellt werden.

Die Workshops finden vom 6. bis 8. März jeweils von 9.30 bis 12 Uhr im BBK, Brückenstraße 2, statt und die Präsentation schließt sich dort am 9. März von 10 bis 13 Uhr an. Teilnehmen können Kinder ab fünf Jahren mit erwachsenen Familienmitgliedern. Die Teilnahme an den Workshops sowie der Besuch der Präsentation sind kostenfrei.

Infos und Anmeldung zur Buchdruckwerkstatt bei: Catrin Häußler, E-Mail: catrin.haeussler@mannheim.de; Tel.: 0621/1680449. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019