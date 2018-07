Erfolg nach monatelangem Training

Anzeige

Die Meisterschaftssaison 2018 ist vorüber – und besser hätte es für die „Six Shooters“ der Mannheim Bandits nicht laufen können. Sie wurden am vergangenen Wochenende Vize-Europameister im holländischen Den Bosch im sogenannten Pom-Dance. Mit dieser besonderen Tanzformation mit den Pompons, den bunten Puscheln der Cheerleader, feuert das Team normalerweise ihre Mannschaft, die Football-Spieler der Mannheim Bandits an.

Vor rund einem Jahr begann alles mit dem Comeback des Dance Teams Red Scarves und der Entscheidung, in der Kategorie PomDance zu starten. Das besonders in den USA bekannte Cheerleading versprach allerdings nicht nur Spaß, sondern erforderte zudem ein monatelanges Training. Choreographie und Techniken mussten quasi im Schlaf beherrscht werden. Nach der Weihnachtspause wurde nochmal an Feinheiten gearbeitet, um für die anstehenden Meisterschaften perfekt vorbereitet zu sein.

Belohnt wurde dieses Engagement auf den Baden-Württembergischen Cheerleading Meisterschaften mit dem Landesmeistertitel. Gepackt vom Siegesfieber hatte die Tanzgruppe ein neues Ziel, die Deutsche Meisterschaft im Mai in Dresden. Also zogen die jungen Frauen, nach weiterer Feinabstimmung, mitsamt ihren Pompons im Gepäck zur Deutschen Meisterschaft – und belegten dort den zweiten Platz.