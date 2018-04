Erfolgreiche Premiere

Anzeige

Erstmals hat die „jobmesse deutschland tour“ Halt in Mannheim gemacht. Nach Angaben des Veranstalters nutzten viele Besucher die Chance, um Arbeitgeber im Gespräch am Messestand kennenzulernen. Über zwei Tage gingen rund 50 Aussteller in der GBG Halle auf die Suche nach neuen Köpfen für ihre Teams. Seit 2004 reist die „jobmesse deutschland tour“ durch Deutschland. In 22 Städten rollt sie mittlerweile ihren roten Teppich als Markenzeichen aus, die Premiere in Mannheim nutzten viele Unternehmen sowie bekannte Institutionen und Weiterbilder für ihr Recruiting. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen jeglichen Alters und verschiedenster Qualifikation die Möglichkeit wahrgenommen haben, bei dieser Premiere mit den Ausstellern face-to-face über die individuellen Karrierechancen zu sprechen“, so Michael Barlag, Geschäftsführer der Agentur Barlag. red