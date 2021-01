Erfolgsrezept: Vielfalt unter einem gemeinsamen Dach

Als sich am 4. Januar 1846 im Quadrat B 2 einige Mutige zusammentaten, um mit dem Turn- und Sportverein (TSV) Mannheim einen der ältesten Bünde für Leibesübungen zu gründen, dürfte den Gründervätern kaum klar gewesen sein, welcher Erfolg sich in den folgenden 175 Jahren aus dem sportlichen Zündfunken entwickeln würde, den sie einst setzten. Kurz vor der Badischen Revolution brauchte es einiges an Mut, um genau jenen heimatlichen Austausch zu ermöglichen, den die Mächtigen des Landes mit kritischem Auge betrachteten. Da hätte der kühnste Enthusiast kaum ahnen können, dass heute gut 5000 Mitglieder in 18 Abteilungen und 100 Kursangeboten aktiv sind.

Den großen Anfang freilich setzte das fast legendäre Vereinsgelände an der Stresemannstraße, auf dem die Saat einer Gemeinschaft wuchs, die fortan ihre ganz eigene Philosophie lebte. Denn mit dem Wachstum des TSV gedieh auch seine Struktur – mit anderen Worten: Wenn sich zwischen Lindy-Hop und Krav Maga neue Abteilungen gründeten, verwalteten sich diese wie selbstverständlich selbst. Frei in ihrer Entscheidung, professionell beraten vom geschäftsführenden Vorstand. Für Bernd Kupfer, der den TSV heute gemeinsam mit seinen Kollegen Joachim Hefele und Holger Diekmann leitet, ist das eine Form von „konsequentem Vertrauen“, die universell gilt – von der Bundesliga-Hockeymannschaft bis zum Schwimmunterricht im Herschelbad.

Dass sich der Traditionsverein bei allen Erfolgen bewusst als Breitensportverein betrachtet, spürt man nicht nur an der schieren Vielfalt, die sich von Trampolinturnen bis hin zum Betrieb eines eigenen Fitnessstudios scheinbar nie erschöpft – sondern vor allem am Konzept, das alle Generationen umspannt.

Erste Sport-Kindertagesstätte

Als sich der TSV 2014 entschied, als erster Sportverein in Mannheim eine Sport-Kita mit speziellen Bewegungsangeboten zu eröffnen, konnte sich die Chefetage vor Anfragen kaum retten. Längst ist der Ausbau der heute 92 Kinder fassenden Einrichtung geplant – der folgerichtige Schritt einer eigenen Vision, die mit Weitsicht in einen anhaltenden Erfolg überführt wurde.

Doch auch für Senioren und Behinderte stehen mit fachgerecht geleiteten Gesundheits- und Inklusionssportkursen diverse Angebote bereit, um trotz möglicher Einschränkungen fit und lebensfroh zu bleiben. Dass das 2014 neben dem Mannheimer Fernsehturm eröffnete Vereinsgelände mit seinen knapp 10 000 Quadratmeter Innen- und Außenfläche komplett barrierefrei geplant und realisiert wurde – für die Verantwortlichen heute eine Selbstverständlichkeit, die kaum noch in einem Nebensatz erwähnt wird.

Dabei scheinen es genau solche klugen Gedanken zu sein, die zwischen Tradition und Schaffenskraft eine Plattform der Begegnung geschaffen haben, in deren Bestand 40 feste Mitarbeiter, dutzende Trainer und Übungsleiter sowie zahllose Ehrenamtliche leidenschaftlich gern ihre Kräfte investieren – und sich teilweise darüber hinaus sogar in Chören und Orchestern einbringen. „Wir sind unglaublich stolz auf diese breite Basis an Menschen, die an unsere Visionen glauben“, sagt Bernd Kupfer dem „MM“. Damit meint er Triathlon-Stars wie Normann Stadler und Timo Bracht ebenso wie die entschlossene Jugend, die das Trainingsangebot auch in Corona-Zeiten virtuell aufrechterhält.

„Natürlich hat auch uns die Pandemie mächtig getroffen“, stellt Kupfer klar – und ist dankbar für die Treue, die er mit seinem Vorstandsteam habe verspüren dürfen. Man habe auch 2020 eine Fluktuation „im völligen normalen Bereich“ festgestellt, „aber uns fehlten einfach die bis zu 300 Neueintritte. Denn wenn ich keinen Sport machen darf, trete ich logischerweise auch keinem Verein bei“, so der Vorsitzende. Überlegungen, die auch bei der Planung des großen Jubiläumsjahres eine Rolle spielen. „Denn auch, wenn wir über das Internet alles versuchen, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen – der persönliche Austausch und das gemeinsame Training können durch nichts ersetzt werden.“

Rhein-Neckar-Run geplant

Für 2021 heißt das konkret: Am traditionellen Rhein-Neckar-Run, einer Fotoausstellung zur Geschichte des Vereins sowie einer nationalen Tagung will man festhalten – alle anderen Maßnahmen müssen in Abhängigkeit mit dem Verlauf der Pandemie geplant werden. An großen Ideen jedenfalls mangelt es dem TSV 1846 auch nach eindreiviertel Jahrhunderten nicht. Da mögen die Erneuerung des Clubhauses und die Wiedereinrichtung einer Ski-Abteilung einzelne Meilensteine sein – allein der Erhalt des großen, vertrauensvollen Vereins im Herzen von Mannheim ist ein Vermächtnis.

