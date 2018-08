Erhebung für Mietspiegel beginnt

Anzeige

Um den Mietspiegel fortschreiben zu können, beginnt in dieser Woche die Befragung von Mietern und Vermietern. Das hat die Stadt gestern mitgeteilt. Der Mietspiegel soll einen Überblick über das Mietenniveau im frei finanzierten Wohnungsbestand Mannheims geben. Er wird alle zwei Jahre veröffentlicht. 2018 steht keine komplette Neuerhebung, sondern eine Aktualisierung an. Mit der Befragung hat die Stadt die Firma ALP – Institut für Wohnen und Stadtentwicklung aus Hamburg beauftragt. Die Teilnahme sei freiwillig, die Daten würden nur für den Mietspiegel verwendet, darauf weist die Stadt hin. Eine möglichst hohe Beteiligung sorge aber für eine aussagekräftige Übersicht. Fragen zu der Erhebung beantwortet das Institut unter Tel. 0621/293 78 60. Den neuen Mietspiegel will die Stadt Ende des Jahres veröffentlichen. bro