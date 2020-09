Erhellte Sportanlagen

Gute Nachrichten für alle, die auch in den Herbst- und Wintermonaten Sport treiben möchten: Wie die Stadt mitteilt, sind die 400 Meter lange Laufbahn und die Calisthenicsanlage im Unteren Luisenpark von 6 bis 23 Uhr wieder ausgeleuchtet. In der Pressemitteilung heißt es, dass die Anlage nicht nur im Sommer von unzähligen Freizeitsportlern gerne genutzt werde, sondern auch in den Herbst- und Wintermonaten die Nachfrage nach der öffentlich zugänglichen Anlage sehr groß sei.

Die zusätzlich aufgestellten zehn Lichtmasten seien moderne LED-Leuchten, die sich je nach Helligkeitsniveau eigenständig ein- oder ausschalten. Um 23 Uhr sei jeden Abend Schluss, in der Morgendämmerung beginne die Ausleuchtung der Laufbahn um 6 Uhr – und zwar immer so lange, bis es wieder hell genug ist. Die zusätzliche Beleuchtung im Unteren Luisenpark bleibt noch bis Ende März 2021 in Betrieb. „Danach erfolgt der Rückbau der provisorischen temporären Beleuchtung“, heißt es in der Pressemitteilung. Außerhalb dieses inzwischen zusätzlich ausgeleuchteten Areals reiche die vorhandene Parkbeleuchtung für den Laufsport aus, teilt die Stadt mit. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020