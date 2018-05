Erhöhte Werte im Grundwasser

Anzeige

Im Grundwasser unter dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände (Feudenheim) wurden an fünf von sieben Messstellen erhöhte Werte von leichtflüchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) festgestellt. Dies teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die entsprechenden Grundwasseruntersuchungen auf dem früheren Militärgelände werden derzeit im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ausgeführt. Die ersten Zwischenergebnisse veröffentlichte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf ihrer Homepage im Internet.

Haus- und Bewässerungsbrunnen auf Privatgrundstücken und in Kleingärten westlich des Spinelli-Geländes sollen nun ebenfalls überprüft werden. Bei ähnlichen Untersuchungen, die im vergangenen Jahr an Bodenproben aus dem ehemaligen Militärgelände angestellt wurden, wollten die Behörden die Ergebnisse zunächst nicht öffentlich bekannt machen.

Informationspflicht erfüllt

Die Feudenheimer Bezirksbeiräte Rudolf Götz (CDU) und Ulrich Schaefer (Grüne), Vertreter der Umweltverbände sowie der „MM“ hatten sich auf das Umweltinformationsgesetz berufen und – nachdem Götz und Schaefer zudem eine Klage angedroht hatten – die Veröffentlichung der Ergebnisse erreicht. Bei den Grundwasseruntersuchungen kam die Stadt ihrer Informationspflicht nun von sich aus nach.