Erholung am „Mannheimer Lido“

Anzeige

Denn es erfrischen sich hier nicht nur Schüler. Man sieht eine junge Frau, in ein Buch vertieft, sowie ein kleines Kind, das am Sandstrand spielt. Die „bezaubernde junge Dame“ baue hier „mit ihrem Romanhelden an einem Luftschloss“, die andere „junge Dame“ baue auf Sand, formuliert der Sprecher und schwärmt: Mannheimer müssten „nicht nach Venedig fahren, um an einem Lido promenieren und sich in der Sonne aalen zu können“.

Tatsächlich nennen die Mannheimer ihr Strandbad ja stets stolz den „Mannheimer Lido“ oder „rheinischer Lido“. Jeder könne hier „die Stunden der Muße auf seine Weise genießen“, heißt es in dem Film. Allerdings empfiehlt der Sprecher, man möge sich nach dem Aufenthalt im Wasser „kräftig abduschen“, wozu die Kamera junge Männer unter der Dusche zeigt. „So ein bisschen merkt man doch, dass die Industrie ihre Abwässer in den Rhein leitet“, erklärt der Sprecher, was „mit echt Mannheimer Ehrlichkeit hier zugegeben sei“, wie er augenzwinkernd hinzufügt.

Dazu sieht man herrliche Bilder am und im Wasser spielender Kinder, ein Paar auf einer Luftmatratze, viel Gewusel am Strand und unter schattigen Bäumen – und das alles in der Bademode der 1950er Jahre, wo der Bikini ja dank Marilyn Monroe und Brigitte Bardot ja gerade „in“ ist, einteilige Badeanzüge Wespentaille und runde Hüften betonen.

Entstanden ist das Strandbad, gelegen am Neckarauer Rheinbogen zwischen Rheinkilometer 249 und 250, im Jahr 1927. Arbeitslose haben es auf einem Uferstreifen zwischen den Naturschutzgebieten „Silberpappel“ und „Reißinsel“ angelegt, als sogenannte Notstandsarbeit, später Arbeitsbeschaffungsmaßnahme genannt. 190 000 Mark stellt der Gemeinderat zur Verfügung. Man will so das „wilde Baden“ in den Griff bekommen.

Schnell entwickelt sich die ein Kilometer lange, betonierte Promenade mit dahinter befindlichen breiten Liegewiesen zum beliebten Treffpunkt – zumal der Eintritt frei ist, bis heute. Gerade in den 1950er Jahren gehörte sie zu den beliebtesten Freizeitzielen – viele der Schwimmbäder und Parks gab es ja noch nicht. Das Herzogenriedbad entsteht erst 1956, das Rheinauer Parkschwimmbad folgt 1965. An warmen Sommertagen werden in den 1950er Jahren daher nach Unterlagen des Stadtarchivs bis zu 32 000 Besucher am Kieselstrand und entlang der Promenade im Süden Mannheims gezählt.

Streit um Badeverbot

Ab 1978 ist der Name „Strandbad“ indes irreführend – wegen der zunehmenden Verschmutzung des Wassers, aber auch der Schifffahrt wird ein Badeverbot verhängt. Längst ist die Wasserqualität viel besser – das Badeverbot aber bleibt. Die Behörden begründen das damit, dass Experten der Berufsfeuerwehr, der Schwimmvereine und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) vor gefährlichen, unberechenbaren Strudeln, enormer Strömung und der Sogwirkung durch die Berufsschifffahrt warnen. Jeden Sommer formiert sich dagegen aber Protest.

Und auch sonst ist das Strandbad immer mal wieder kommunalpolitischer Zankapfel, ob es um Verkehrsprobleme, Dreck oder die dortigen Gaststätten geht.

Info: Film und Dosser unter morgenweb.de/filmschaetze

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018