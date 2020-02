Erika Steinbach als AfD-Gastrednerin

Die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach (Bild), tritt als Gastrednerin bei der Mannheimer AfD auf. Wie der Kreisverband mitteilte, kommt die 76-Jährige zum „politischen Aschermittwoch“ am 26. Februar in die Feudenheimer Kulturhalle. Beginn ist um 19 Uhr. Die AfD weist darauf hin, dass es sich um eine geschlossene Parteiveranstaltung handele, zu der nur Mitglieder und geladene Gäste Zutritt hätten. Im vergangenen Jahr war der Kreisverband bereits mit dem Bundestagsabgeordneten Albert Glaser und Fraktionschefin Alice Weidel in der Kulturhalle. Beide Male hatte es in Feudenheim Proteste dagegen gegeben. Steinbach saß von 1990 bis 2017 im Bundestag, die Vertriebenen-Chefin (1998 bis 2014) war auch im Fraktionsvorstand. Vor drei Jahren trat sie aus der CDU aus. sma (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020