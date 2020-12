Erinnern an Ehrenbürger

Zum 20. Todestag am 4. Dezember legt die Stadt Mannheim am Grab des Ehrenbürgers Walter Krause auf dem Hauptfriedhof einen Kranz nieder. Krause wurde 1952 für die SPD in den ersten Landtag des neuen Bundeslands Baden-Württemberg gewählt. Als Bürgermeister für Kultur, Schule und Sport setzte er sich ab 1955 für die Umwandlung der Wirtschaftshochschule in eine Universität ein.

Von 1966 bis 1968 war er Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg. In der ersten Großen Koalition in Baden-Württemberg ab 1966 war Krause Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident, von 1973 bis 1980 stellvertretender Präsident des Landtags. Mit der Benennung einer Verkehrsfläche am „Bildungscampus und Gewerbepark Neckarauer Straße“ würdigte der Gemeinderat 2015 seine „herausragenden Verdienste“ für Land und Stadt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020