Erinnerung an das Grauen

Es war schönes Wetter, aber keinesfalls ein normaler Ausflug: 50 Teilnehmer fuhren mit dem Mannheimer Kreisverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach Verdun, um 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges an die Toten zu erinnern. Kreisvorsitzender Alexander Fleck und Kreisgeschäftsführer Günter Schramm legten mit der gesamten Gruppe der Tagesfahrt einen Kranz nieder.

Ob am Deutschen Soldatenfriedhof Hautecourt, im Beinhaus von Douaumont (Ossuaire de Douaumont), dem sogenannten Bajonettegraben (Tranchèe des Bajonettes), im Museum, am Fort Douaumont, oder der Gedenkkapelle – überall führten sich die Teilnehmer der Fahrt die Geschehnisse vor 100 Jahren noch einmal vor Augen.

„Krater neben Krater“

„Im Jahr 1916 sind allein hier 300 000 Soldaten an 300 Tagen gefallen, 12 000 Mannheimer waren insgesamt unter den Opfern“, so Alexander Fleck. Auch nach 100 Jahren erinnerten noch die Granatenlöcher an das Grauen. „Teilweise sieht es dort noch aus wie in einer Mondlandschaft, Krater neben Krater“, so die Eindrücke des Kreisvorsitzenden: „Auch wenn es heute sehr gepflegt und friedlich aussieht, kann man das Grauen noch greifen, im Beinhaus sieht man die aufgehäuften Knochen von nicht identifizierten Soldaten liegen“, so Fleck. Angesichts der vielen Kriegs- und Konfliktherde auf der Welt „kann man nicht genug mahnen und an das Elend und Leid erinnern“, begründet er die Initiative zu der Fahrt. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018