Erinnerung an den Fall Gabriele Z.

Es sind völlig unterschiedliche Fälle, andere Hintergründe, nicht vergleichbare Tragödien – und dennoch weckt der gewaltsame Tod der spanischen Studentin auf der Rheinau Erinnerungen an den Mord an der Austauschstudentin Gabriele Z. im Oktober 2013. Beide Frauen hatten ihre Heimat und ihre Liebsten verlassen, um in Deutschland zu studieren und hier Fuß zu fassen. Beide kamen durch Gewalttaten ums Leben. Nun muss wieder eine Mutter nach Mannheim kommen, um ihr totes Kind nach Hause zu holen.

Zufallstat unter der Brücke

In der Nacht zum 4. Oktober 2013 wird Gabriele Z. auf dem Weg von einem Kino-Abend zu ihrer Wohnung im Jungbusch unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke erdrosselt. Es ist eine Zufallstat, wie sich später herausstellt. Ihr Mörder überwältigt sie, schleppt sie ins Gebüsch, tötet sie, raubt sie aus und vergeht sich an der Frau. Ein Flaschensammler entdeckt die Leiche der 20-Jährigen. Über die Stadtgrenzen von Mannheim hinaus herrscht Entsetzen über das brutale Verbrechen an der jungen Frau aus Litauen.

Eine 50-köpfige Sonderkommission nimmt die Ermittlungen auf, in Mannheim geht die Angst um. 15 Tage dauert es, bis konkrete Hinweise zum Täter führen. DNA-Spuren, die am Tatort gesichert worden waren, können mit einem Raubüberfall in Speyer in Verbindung gebracht werden, und Technikexperten der Kripo orten Gabrieles Handy. Es wird bei einem 41-jährigen Bulgaren sichergestellt, der als Aushilfsarbeiter in Deutschland Geld verdient und in Grünstadt wohnt. Die Blutprobe bringt die Sicherheit: Dieser Mann muss der Täter sein.

Höchststrafe für Familienvater

Im April 2014 beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen den Familienvater. Er ist bereits in Bulgarien vorbestraft, soll auch noch für zwei weitere Überfälle verantwortlich sein. Zunächst schweigt der Angeklagte. Doch dann berichtet die Mutter von Gabriele Z. im Gerichtssaal unter Tränen von ihrer Tochter. Sie beschreibt ihre Jüngste als schüchternes, aber strebsames Mädchen, für das dieses Auslandssemester in Mannheim ein echtes Wagnis bedeutet habe. Kurz darauf legt der Angeklagte ein Geständnis ab. Nach 20 Verhandlungstagen steht fest: Er soll lebenslang in Haft bleiben. Das Gericht ordnet Sicherungsverwahrung an und stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest. abo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019