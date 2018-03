Erinnerung an Mozart, das Musikgenie

Anzeige

Seit gut einem Jahr gibt es sie jetzt - die vom gleichnamigen Verein initiierte „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ auf dem Gehweg vor dem Schloss. Zwölf von 42 geplanten Platten sind verlegt, drei weitere Ehrungen bereits terminiert. „Wir arbeiten daran, dass noch mehr dazukommen“, so Fritz-Jochen Weber, Vorsitzender des Trägervereins.

Mit dem Stadtarchiv abgestimmt

Zwar ist bereits festgelegt, wer hier verewigt wird - diese Liste stimmte der Verein zu Beginn mit dem Stadtarchiv (inzwischen Marchivum) ab. Aber finanziert wird alles nur über Sponsoren, die 5500 Euro für die 42 mal 42 Zentimeter große Bronzeplatte und deren Einbetonierung zahlen. „Es wird noch zwei bis zweieinhalb Jahre dauern, bis wir ganz durch sind“, nimmt der Vorsitzende daher an.

Die Ehrung für den Komponisten ermöglichte die Mozartgesellschaft Kurpfalz. Deren Votsitzender Thomas Jandl bedankte sich bei Weber und seiner Stellvertreterin Roswitha Henz-Best mit süßen „Mozart-Liebchen“, kreiert von Verena König und Pâtissier Christian Lorczyk, für die Idee, den Komponisten auf der „Meile der Innovationen“ zu würdigen. Zwar gebe es bereits diverse Gedenkplaketten an Gebäuden, „aber das hier sehen wir als das eigentliche Denkmal für ihn an - als ein dauerhaftes Symbol“, so Jandl.

Gearbeitet und geliebt

Schließlich habe Mozart zu keiner anderen deutschen Stadt „eine so innige Beziehung“, betonte Jandl: „Mannheim hat das Recht, den Titel der deutschen Mozartstadt zu tragen“, unterstrich der Vorsitzende: „Nirgendwo war er so gerne, nirgendwo hatte er so innige Beziehungen wie hier!“

Bei vier Aufenthalten von zusammen 176 Tagen hat das junge Musikgenie in Mannheim gelebt, gearbeitet, gefeiert und geliebt. Diese Zeit ließ Roswitha Henz-Best Revue passieren. Schon als siebenjähriger Junge hat er die Zuhörer am kurfürstlichen Hof entzückt, später wieder. „Er spielt unvergleichlich“, zitierte Roswitha Henz-Best aus einem Lob von Kurfürst Carl Theodor. Der lauschte ihm gerne, beauftragte ihn mit Musikunterricht für seine unehelichen Kinder im Palais Bretzenheim - aber die ersehnte feste Stelle als „Hofkompositeur“ und Kapellmeister erhielt Mozart vom Kurfürsten nicht.

Dafür lernte er hier seine erste große Liebe Aloisia und deren Schwester Constanze, seine spätere Ehefrau, kennen. „Mannheim war musikalisch wie menschlich eine der wichtigsten Stationen in Mozarts Leben“, fasste Roswitha Henz-Best bei dem Festakt in der Schlosskirche zusammen, den Kai Schreiber auf Einladung der Mozartgesellschaft mit einem Orgelkonzert krönte.

Dank an Paul Buchert

Zuvor dankte Stadtrat und Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel (CDU) im Namen der Stadt dem Verein „Kurpfälzer Meile der Innovationen“. Besonders hob er den langjährigen Einsatz von Paul Buchert hervor, auf den die Initiative zurückgeht. „Er war mein Erdkundelehrer, und aus dem Unterricht von ihm in der fünften Klasse ist mir in Erinnerung geblieben, dass Mannheim eine Stadt der Innovationen ist“, so Nikolas Löbel: „Daran muss man die Welt ach immer mal wieder erinnern“, begrüßte er die Idee zu der „Meile“.

Wolfgang Amadeus Mozart sei dank seiner Musik ein, so Niklas Löbel, „Weltstar“ und wie Friedrich Schiller eng mit der Geschichte der Stadt wie auch des Nationaltheaters verbunden. „Das kann man nicht oft genug würdigen“, schließlich unterstreiche das auch die große überregionale Bedeutung des Nationaltheaters, sagte er mit Blick auf die Finanzierung der Sanierungspläne.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.03.2018