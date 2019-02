Erinnerung an Rosa Luxemburg

Zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Seite an Seite die Zeiten durchschwimmen – Eine Hommage an Rosa Luxemburg“ laden die IG Metall, das Aktionsbündnis „Wir zahlen nicht für Eure Krise!“ und der Verein Kultur Quer – Quer Kultur am Donnerstag, 28. Februar, 19 Uhr in den Konferenzraum der IG Metall im 3. Obergeschoss des Gewerkschaftshauses, Hans-Böckler-Straße 1, ein. Wie Wolfgang Alles (IG Metall) ankündigte, präsentieren Bettina Franke und Laurent Leroi an diesem Abend eine Collage aus Ansprachen, Briefen und Aufsätzen der Sozialdemokratin und Kommunistin Rosa Luxemburg (1871-1919), die vor einhundert Jahren von reaktionären Freikorps-Kämpfern ermordet worden war. „Wir wollen aus diesem Anlass die große Vielfalt ihrer Persönlichkeit würdigen – als mutige, kluge und herausragende Kämpferin für Menschenrechte und internationale Solidarität sowie als großartige Rednerin und Autorin“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Der Eintritt ist frei. lag

