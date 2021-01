Erinnerung an viele Mannheimer Schicksale

Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Videoansprache. Eva Baumgartner (baum)

Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, erreichte die Rote Armee das größte deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. „Weltweit ist Auschwitz zum Symbol für die Völkermorde an den europäischen Juden, an Sinti und Roma und anderen Opfergruppen geworden“, so Oberbürgermeister Peter Kurz. Weil die traditionelle Veranstaltung der Stadt Mannheim zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Corona-bedingt nicht stattfinden kann, wendet sich Kurz mit einer Videoansprache an die Bürger.

Er erinnert darin nicht nur an mehr als 1,1 Millionen Menschen, die in Auschwitz und den Außenlagern starben, sondern auch an die Mannheimer Opfer: „Mehr als 2400 Jüdinnen und Juden und Menschen jüdischer Abstammung fielen dem Völkermord zum Opfer.“ Neben den Sinti und Roma oder den Gegnern des NS-Regimes seien auch mehr als 1000 Mannheimer als vermeintlich Kranke oder Behinderte dem sogenannten Euthanasie-Programm zum Opfer gefallen. Nicht wenige der 30 000 Zwangsarbeiter hätten das Kriegsende nicht erlebt. Der Oberbürgermeister dankte allen, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern: „Sie tragen dazu bei, dass Erinnerung eine Zukunft hat.“

Kurz betonte aber auch, dass es Einwohner Mannheims waren, „die ihre jüdischen Mitbürger diskriminierten, ihre Geschäfte boykottierten und sich schließlich an dem Eigentum der Verschleppten bereicherten“. Deshalb sollten die Menschen gerade in diesen Zeiten, in denen „demokratische Verfahren und Institutionen verächtlich gemacht und attackiert werden“, ihre Blicke auf die Entwicklungen in Deutschland schärfen: „Wir alle sind gefordert, extremistischen Bestrebungen entgegenzutreten, die Hass und Gewalt legitimieren.“ baum

