Erinnerungen eines Brückenbauers nach China

Mit etwas Konzentration lassen sich die Töne der zweisaitigen Erhu mit dem Resonanzboden aus Schlangenhaut heraushören. Sie stimmen musikalisch aufs „Reich der Mitte“ ein. Bevor Norbert Egger, ehemaliger Erster Bürgermeister in Mannheim und Ehrenbürger von zwei chinesischen Städten, im Marchivum sein Buch „Perle am Yangtse – Zhenjiangs Aufstieg aus persönlicher Sicht“ vorstellt, spielt ein kleines Orchester aus der porträtierten Riesenkommune, die fast drei Jahrtausende Geschichte auszeichnet.

Verblüffung beim Maimarkt 1995

Der stellvertretende Stadtarchiv-Chef Harald Stockert freut sich, dass nach der Eröffnung der Ausstellung über Qingdao (wir berichteten) die zweite chinesische Partnerstadt, Zhenjiang, im Mittelpunkt steht. Und Oberbürgermeister Peter Kurz würdigt das Egger-Buch als Dokument einer freundschaftlichen Annäherung und als „Stück Mannheimer Stadtgeschichte“, zu der eben auch kommunale Beziehungen zu China gehören. Kurz erinnert sich noch gut, wie sich Zhenjiang 1995 am Maimarkt beteiligte. Damals schickte die Metropole zur Verblüffung der Organisatoren nicht nur Seidenartikel, Porzellan und Grünen Tee auf die Reise, sondern obendrein einen Tisch aus massivem Rotholz für zwölf Personen samt einem Dutzend Sessel mit gedrechselten Baby-Löwen am Griff. Das Ensemble wurde in der Maimarkthalle bestaunt – aber nicht verkauft. Allerdings spendete eine Bürgerin 80 000 Mark, und so konnte die Handwerkskunst erworben und dem Reiss-Museum (heute REM) übergeben werden. „Inzwischen ist der Wert um ein Vielfaches höher“, kommentiert Norbert Egger.

Ins Marchivum ist auch der frühere chinesische Botschafter Mei Zhaorong gekommen. In seinem Vorwort lobt er „die reichen Kenntnisse“ des Autors und zeigt sich zuversichtlich, dass die Publikation hilft, „manche Voreingenommenheit über China abzubauen“. Der Ex-Diplomat, der sehr gut Deutsch spricht, und andere Vertreter der Zhenjiang-Delegation betonen in einer Gesprächsrunde, welch große Bedeutung sie der Städtepartnerschaft beimessen. Das Dolmetschen übernimmt ehrenamtlich Jingkai Li, eigentlich Ingenieur: Er hat am Karl-Friedrich-Gymnasium sein Abitur abgelegt – weil die Firma seiner Eltern das vor 18 Jahren im Luisenpark eröffnete Teehaus gebaut hat.

Wie sich das symbolträchtige Erfolgsprojekt einst entwickelt hat – auch das schildert Egger. Die Idee zu dem Buch, verrät er, „kam aus Zhenjiang“. Der China-Kenner musste nicht lange überlegen. „Ich will helfen, Brücken zwischen dem Westen und dem Osten zu bauen“, schreibt er in seinem Prolog. Und der Leser spürt, dass er das mit Herzblut tut. Egger beleuchtet die (Kultur-)Geschichte, den wirtschaftlichen Aufschwung und auch Mythen der an dem „Mutterfluss“ liegenden Stadt, erzählt von der US-Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck, die einst in Zhenjiang lebte, schaut auf Teller und berichtet von einem Essig, der es zum immateriellen Kulturgut gebracht hat.

